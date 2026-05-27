El Gobierno acuerda más de 417 millones para Andalucía en políticas activas de empleo, la mayor asignación autonómica

Archivo - Una mujer trabajando. Imagen de archivo. - GUSTAVO VALIENTE / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La LXXXVII Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales ha acordado la distribución de 417.153.850 euros para Andalucía, la comunidad autónoma que recibe la mayor asignación, con cargo a los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), destinados a la gestión por parte de la comunidad autónoma de las competencias asumidas en materia de Políticas Activas de Empleo. La cifra total del reparto asciende a 2.571.961.030 euros.

Según ha detallado en una nota el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el consenso de las comunidades autónomas fue prácticamente total, con un solo voto negativo al reparto. Estos fondos se destinarán para financiar programas y servicios de política activa de empleo incluidos en el Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno (Pafed).

La Conferencia Sectorial fija al principio de cada ejercicio económico tanto la distribución como los créditos destinados al cumplimiento de planes y programas conjuntos referidos a competencias de las comunidades autónomas así como de su reparto territorial.

DISTRIBUCIÓN EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

El 28,91% de los fondos asignados en 2026, es decir, 743.541.735 euros se distribuirán entre las comunidades autónomas en función en del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el PAFED de 2025.

Esta partida se distribuye atendiendo a distintos criterios. Así, el 15%, equivalente a 111,5 millones de euros, se asigna en función del grado de cumplimiento de los indicadores generales del PAFED 2025. Por su parte, el 60% del total, es decir, 446,1 millones de euros, se reparte según los indicadores relacionados con la mejora de la empleabilidad.

Asimismo, un 10%, correspondiente a 74,3 millones de euros, se distribuye en función del cumplimiento de los indicadores vinculados a actuaciones dirigidas a beneficiarios de prestaciones por desempleo. Otro 15%, también cifrado en 111,5 millones de euros, se asigna según el grado de cumplimiento de los indicadores de seguimiento de la formación para el empleo.

Finalmente, también se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos relacionados con la consolidación de las plantillas de personal orientador y prospector de empleo en las comunidades autónomas.