El Gobierno destaca la "apuesta sostenida" por recursos humanos y materiales para las Fuerzas de Seguridad en Andalucía

Acto de celebración del 182º aniversario de la fundación de la Guardia Civil, en Sevilla. A 29 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha presidido este viernes, junto al general de brigada jefe de la IV Zona de Andalucía de la Guardia Civil, Luis Ortega, los actos con motivo del 182º aniversario de la fundación de esta institución. Durante su intervención, Fernández ha trasladado "el reconocimiento de toda la sociedad al trabajo diario, discreto y ejemplar de los hombres y mujeres que visten el inconfundible uniforme verde", y ha agradecido la labor de los más de 16.200 guardias civiles que prestan servicio en Andalucía. Al acto ha asistido en Sevilla el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz.

El representante del Ejecutivo ha subrayado en una nota la "apuesta sostenida" del Gobierno de España por el refuerzo de los recursos humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", una estrategia que ha permitido que Andalucía cuente actualmente con más de 1.300 agentes más que en 2018, lo que supone un incremento superior al 9% y refuerza la capacidad operativa en el territorio.

Asimismo, Pedro Fernández ha subrayado el despliegue diario de la Guardia Civil "en tareas que exigen cercanía, profesionalidad, preparación, constancia y humanidad, desde la vigilancia del litoral hasta la protección de la naturaleza en los entornos rurales, el control del tráfico en zonas de alta densidad, el apoyo en emergencias hasta la lucha contra el narcotráfico o la atención a víctimas de violencia de género".

De manera especial, el delegado del Gobierno ha destacado la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "en su lucha sin descanso contra el narcotráfico". Así, ha indicado que, desde la puesta en marcha del primer Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, en 2018, se han desarrollado 47.862 operaciones, con 31.335 personas detenidas, más de 2.100 toneladas de droga incautadas, la intervención de más de 9.700 vehículos (2.068 de ellos marítimos) y la aprehensión de más de dos millones de litros de combustible.

Igualmente, Fernández ha recordado que el Ministerio del Interior ha destinado 38,2 millones de euros para el ejercicio 2026 al V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, vigente desde el pasado 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2027 en las seis provincias andaluzas incluidas en el dispositivo. "Esta inversión permitirá reforzar las plantillas policiales y mejorar los medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las labores de investigación e inteligencia policial", ha asegurado.

Este esfuerzo, ha añadido, se complementa con otros dispositivos especiales que "son garantía para el normal desarrollo de tradiciones profundamente arraigadas y de grandes eventos", entre los que ha citado el Plan Rocío Seguro, finalizado esta misma semana; el Plan del Cerro con motivo de la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar; el operativo desplegado para el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez; así como el dispositivo especial que cada verano se activa en toda España, con especial incidencia en Andalucía, para la Operación Paso del Estrecho.

El delegado del Gobierno ha asegurado que "la profesionalidad, el tesón y la vocación de servicio público" de la Guardia Civil contribuyen de manera decisiva a mantener Andalucía como una comunidad autónoma con una tasa de criminalidad por debajo de la media nacional, al tiempo que ha resaltado "el altísimo nivel de eficacia y profesionalidad" demostrado en una tasa de esclarecimiento de delitos de entorno el 50% y en la protección de la ciudadanía.

En este contexto, ha destacado especialmente la actuación desarrollada por la Guardia Civil tras el accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, donde más de 1.180 efectivos participaron en el dispositivo desplegado. "Aquella actuación dejó patente la extraordinaria capacidad operativa de la institución y, sobre todo, vuestra humanidad, vuestra entrega y vuestra cercanía en los momentos más difíciles", ha señalado.

En la misma línea, el delegado ha puesto también de relieve "la entrega y versatilidad del cuerpo las innumerables intervenciones: rescates, auxilios y las evacuaciones realizadas durante las borrascas de principios de este año. Vuestra acción en aquellos momentos complicados e inesperados ha salvado vidas, reconfortado en momentos de incertidumbre y evitados riesgos mayores a la población".

Del mismo modo, Fernández también ha subrayado la capacidad de adaptación de la Guardia Civil a los nuevos desafíos sociales y de seguridad, así como su evolución constante "sin perder nunca los principios y valores que la definen desde hace 182 años".

Durante el acto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía ha tenido también palabras de recuerdo para los agentes fallecidos en acto de servicio, en especial para Jerónimo y Germán, fallecidos durante una intervención contra el narcotráfico en las costas de Huelva.

Por su parte, el general de brigada jefe de la IV Zona de Andalucía de la Guardia Civil, Luis Ortega, ha manifestado "un recuerdo y profundo cariño hacia los que nos han precedido en esta noble tarea de servicio a España y muy especialmente a los que han dado su vida por ella desde las filas de nuestro Cuerpo, a nuestros dos compañeros que fallecieron en acto de servicio en alta mar el pasado día 8 de mayo, Jerónimo y Germán", al tiempo que ha deseado "una pronta recuperación a sus compañeros heridos en el suceso, Vicente y Cristian", y ha agradecido a todos los presentes "la asistencia a este íntimo y profundo acto".

Finalmente, el representante del Ejecutivo ha trasladado su orgullo por "una Guardia Civil que alcanza elevadas cotas de compromiso y que trabaja cada día por una sociedad más justa, libre, abierta y tolerante", y ha agradecido a sus integrantes "que protejan, acompañen y contribuyan de manera decisiva a mejorar la vida cotidiana de toda la ciudadanía".