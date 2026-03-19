El Gobierno destina más de 193 millones a la transformación digital del sector agrícola, con 46 millones para usar la IA

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, en el Congreso AI Agrifood de Córdoba, un encuentro científico internacional. - GOBIERNO DE ESPAÑA

CÓRDOBA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha invertido 193,1 millones de euros para la transformación digital del sector agrícola, entre los que destacan los 46 millones destinados a potenciar el uso de la IA aplicada a la agricultura, un sector altamente estratégico para España.

Esta apuesta por la digitalización y la modernización del sistema agroalimentario del país se enmarca en la Estrategia para la Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural aprobada por el Gobierno en 2019, que ha permitido una inversión de 2.061,5 millones de euros para que este sector pueda completar su adaptación a las transformaciones digitales y al cambio climático.

Sobre todo ello se ha pronunciado en Córdoba el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha intervenido este jueves en el Congreso AI Agrifood, un encuentro científico internacional que se celebra del 19 al 20 de marzo en el Campus Córdoba, antigua Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba (UCO), y que tiene por objeto reunir a la comunidad científica y tecnológica para debatir sobre las innovaciones que permitirán transformar el sector agroalimentario.

Se trata de "un escaparate internacional de la agricultura del siglo XXI", como ha definido el ministro, quien ha destacado la Cátedra ENIA Agricultura de la Universidad de Córdoba, dotada con 1,2 millones de euros, que permite generar conocimiento científico-técnico para la investigación, la difusión y la formación en distintas áreas de aplicación de la IA en el sector agrícola.

En su discurso, el ministro ha señalado que "la soberanía alimentaria hoy no se entiende sin la soberanía digital" y que "todo suma en el camino hacia la soberanía digital y la soberanía alimentaria". "Pero nada podría hacerse sin la base, sin la infraestructura de conectividad", ha asegurado, defendiendo la importancia de invertir en la digitalización y modernización de un sector, el agroalimentario, en el que España es la cuarta potencia en exportación de la UE y la séptima del mundo.

EL VALOR DE LAS INVERSIONES Y LA IA

Para "dimensionar el valor de las inversiones" realizadas por el Gobierno en este sentido, el ministro ha recordado que el Kit Digital ha llegado a más de un millón de pymes y autónomos y a 6.000 municipios rurales de todo el país, o que programas como el Kit de Espacio de Datos y el de Cadenas de Valor de IA permiten mejorar la toma de decisiones en el ahorro de agua y en la optimización de las cosechas, así como usar la Inteligencia Artificial para el control biológico en cultivos protegidos.

Asimismo, ha resaltado que ayudas como Unico Sectorial 5G sirven para desarrollar soluciones que previenen incendios en las plantaciones. "Gracias a estos esfuerzos, más de la mitad de la industria agroalimentaria española aplica la IA para optimizar sus procesos", ha explicado López.

"El Gobierno de España está llevando la revolución digital a todos los sectores productivos", ha proseguido el ministro, quien ha centrado parte del "renacimiento industrial español" en el protagonismo vertebrador de la Inteligencia Artificial, "aplicada no sólo al sector agroalimentario, sino al educativo, sanitario, científico, tecnológico y también a la Administración Pública".

Por otra parte, el ministro ha valorado el impulso al centro IMEC en Málaga, ahora mismo en construcción y que "va a ser una de las salas más potentes de Europa de diseño y producción de chips y semiconductores, algo vital para Europa y para España". Con inversión de más de 500 millones de euros.

Igualmente, López ha remarcado que "la IA es un camino de progreso y prosperidad que conecta el campo cordobés con los satélites catalanes", al tiempo que ha aclarado que "la IA es una política de país del Gobierno de España", y ha destacado, entre algunos aspectos, el hecho de que en "la primera ley de Inteligencia Artificial que se ha hecho en el mundo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el Gobierno ha conseguido que en el borrador que va a revisar la ley se prohíban los sistemas que permiten 'deepfakes' sexuales". Ante ello, ha defendido el buen uso y "menos impresentables desnudando a niñas con la IA", ha expresado a los periodistas.

MÁS DE 300 PERSONAS DE MÁS DE 30 PAÍSES

Organizado por la UCO, a través de su Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura (Ciiaa), junto con el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) y el Instituto de Agricultura Sostenible (IAS-CSIC), el congreso reúne a más de 300 personas, entre ellas personal investigador y académico, empresas agrotecnológicas, sector privado, administraciones públicas, organismos internacionales, profesionales del sector agroalimentario, cooperativas, agricultores, estudiantes, emprendedores y perfiles independientes de más de 30 países de Europa, América Latina, África y Asia.

El congreso ha sido inaugurado por la directora de la Cátedra Internacional ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO, Rosa Gallardo; la directora del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC en Córdoba, Leire Molinero; la presidenta del Ifapa, Marta Bosquet; la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal, y el rector de la UCO, Manuel Torralbo.

CÁTEDRA ENIA AGRICULTURA

Antes de su intervención, el ministro ha saludado a los participantes y representantes de las empresas patrocinadoras. Acompañado del rector de la UCO y de la directora de la Cátedra ENIA, López también ha visitado el aula donde los alumnos de agrónomos e informática trabajan en proyectos de los premios Hackathon de la Cátedra ENIA, que se han entregado al final de la jornada.

El programa de Cátedras ENIA, creado en 2024 por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, va dirigido a la creación de cátedras universidad-empresa para desarrollar soluciones y proyectos basados en la IA.

Entre la veintena de cátedras lanzadas, está la Cátedra ENIA de Inteligencia Artificial y Agricultura de la UCO, que cuenta con subvención de 1,2 millones y que ha permitido crear soluciones y proyectos basados en la IA, como los modelos predictivos para la predicción de plagas, que permiten desarrollar trampas inteligentes para la mosca del olivo, o los gemelos digitales, que, entre otras cosas, incluyen la digitalización de almazaras mediante sistemas bidireccionales e integración con realidad virtual, así como la simulación de explotaciones agrícolas como el olivar.

Promovida por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública junto a empresas como Hispatec, Fertinagro, XFarm Technologies y Deuser, cuenta con un plan de trabajo para el período 2023-2027 que incluye más de 40 actividades y la participación de 72 investigadores de instituciones como la Universidad de Córdoba, el IAS-CSIC y la Universidad de Melbourne.

IMPORTANTE INVERSIÓN EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Además de la Cátedra ENIA, el Ministerio ha invertido más de 126 millones de euros en la digitalización de la provincia de Córdoba, destacando los 63 millones en bonos del Kit Digital de los que se han beneficiado 16.150 pymes.

Igualmente, la apuesta por la transformación digital de la provincia se visibiliza en los más de 15 millones de euros destinados desde 2018 al despliegue de redes fijas para más de 73.700 hogares y empresas, junto a los 16,6 millones invertidos en el despliegue de 5G, con el que se prevé beneficiar a casi 60.000 personas.