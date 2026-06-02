El Gobierno expresa sus condolencias por la muerte de Gómez Villamandos

Archivo - El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo
SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha transmitido sus condolencias por el fallecimiento del consejero andaluz de Universidad, Investigación e Innovación en funciones, José Carlos Gómez Villamandos, este martes a los 63 años.
"Recibo con tristeza la noticia del fallecimiento de José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía. Mis condolencias a su familia y seres queridos", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.
También se ha unido al pésame el Delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en X.
"Mi afecto y cariño a los familiares, amigos y compañeros de Gobierno de José Carlos Gómez, consejero de Universidades, que hoy ha fallecido. Descanse en Paz", ha señalado.