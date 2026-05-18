El Gobierno publica la orden de módulos con reducciones en el IRPF 2025 para 260.000 agricultores y ganaderos andaluces

Archivo - Imágenes de un campo de girasoles en florecidos en la localidad sevillana de Sanlucar la Mayor, a 20 de junio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025, el denominado sistema de módulos, para agricultores y ganaderos. En Andalucía, la reducción de la base imponible se estima en 430 millones de euros y beneficia a los 260.000 agricultores y ganaderos que tributan por este sistema.

Esta orden recoge la propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) de minoración de dichos índices, que ha tenido en cuenta los efectos de circunstancias excepcionales adversas que afectaron a la rentabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas durante 2025. Determinados sectores se benefician de reducciones específicas, del 50% en el caso la apicultura, y del 30% en ovino y caprino, tanto para producción de carne como de leche.

El Gobierno ha informado en una nota de prensa que se ha efectuado también un "elevado" número de reducciones a nivel autonómico, provincial o municipal en otras producciones, entre las que destacan las aprobadas para los cereales, olivar y viñedo en importantes zonas productoras.

Estas deducciones se suman a la reducción general del 5 % en el rendimiento neto para los aproximadamente 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos establecida en la orden HAC/1347/2024, de 28 de noviembre. Las reducciones aplicadas reflejan las situaciones de adversidad climática del año 2025, entre las que han destacado altas temperaturas, heladas, pedriscos, vientos, precipitaciones extremas y la sucesión de incendios forestales del verano.

Adicionalmente, los agricultores y ganaderos pueden beneficiarse de otras deducciones como el índice aplicable a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, que representen más del 50% del importe de los consumidos. El índice único para todos los sectores ganaderos es del 0,5. También se aplica un coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego, con una reducción de un 25% del rendimiento neto extensible a todos los regadíos y no sólo a los de consumo eléctrico estacional. Igualmente se mantiene la exención del impuesto del IRPF para el cobro de los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC).