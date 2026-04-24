El Gobierno valora el "potente" y "flexible" despliegue de seguridad en la Romería de la Virgen de la Cabeza, en Andújar

Pedro Fernández (i), junto a Francisco José Lozano, supervisa el dispositivo de la Guardia Civil para la romería. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha destacado el despliegue de seguridad "potente" y "flexible" con motivo de la Romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra este fin de semana en Andújar (Jaén).

Así lo ha indicado este viernes en una visita al poblado del Santuario, en el cerro del Cabezo, que durante estas jornadas va a recibir una recibirá una importante afluencia de peregrinos y ello, además, con un marco "incomparable", en el Parque Natural Sierra de Andújar.

"El plan de seguridad activado ya es muy potente, muy integral, muy dinámico, muy flexible, que se va adaptando a medida que sea necesario", ha explicado Fernández, que ha supervisado el operativo de la Guardia Civil, junto al jefe de la Comandancia jiennense, Francisco José Lozano.

Son unos "500 efectivos" los que aporte el Gobierno, de fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, especialmente, pero también funcionarios de otros organismos, como la DGT o Parques Naturales, teniendo en cuenta que parte de la romería transcurre por los montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero.

Y siempre, según ha valorado, en coordinación con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Andújar. En el núcleo urbano, demarcación de la Policía Nacional, es este cuerpo el que establece el operativo de seguridad y prevención.

Con respecto a la Guardia Civil, el delegado ha apuntado que "tiene la competencia en materia de seguridad, de control del orden público y también de la accesibilidad y la movilidad" en el Santuario de la Virgen de la Cabeza y su entorno.

El objetivo es "garantizar y asegurar que todo discurra con absoluta normalidad". Para ello, dispone de "hasta 24" unidades para dar respuesta a "todo tipo de situaciones". De este modo, ha aludido a Seguridad Ciudadana, el Seprona o el Grupo de Reacción de Seguridad (GRS), que "específicamente interviene en situaciones más complejas".

También se ha referido al escuadrón de Caballería, "tan importante en este tipo de eventos "y de aglomeraciones de personas", y a Tráfico, con labores de prevención y control tanto terrestre como aérea con "dos helicópteros desplazados hasta aquí".

Así las cosas, Fernández ha deseado "que la gente disfrute", haciendo caso, "eso sí, permanentemente de las indicaciones de seguridad, de preservación del medio ambiente", de modo que todos los asistentes puedan regresar a sus domicilios "sin ningún tipo de incidencia".