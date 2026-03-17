Granada tendrá un nuevo vuelo a Oporto con dos frecuencias semanales

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, en la presentación de una nuevo vuelo a Oporto. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada impulsa la puesta en marcha de una nueva ruta aérea directa entre Granada y Oporto que comenzará a operar el próximo 3 de noviembre con dos frecuencias semanales, los martes y los viernes, y una oferta prevista de más de 22.000 asientos entre los años 2026 y 2027.

La conexión, que estará operada por la aerolínea Volotea, forma parte de la estrategia de la institución provincial para mejorar la conectividad aérea de Granada y ampliar las conexiones nacionales e internacionales de la provincia, además de abrir la que será la primera conexión directa entre Granada y Portugal acercando dos destinos con un importante atractivo cultural y turístico; y generando nuevas oportunidades para el intercambio económico y empresarial.

Durante el encuentro con el CEO y fundador de Volotea, Carlos Muñoz, y el director general de Estrategia de la compañía, Gabriel Schmilovich, en las oficinas centrales de la aerolínea en Barcelona; el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, que ha estado acompañado por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, y la diputada de Turismo, Marta Nievas, ha destacado la importancia de este nuevo enlace para el desarrollo y la proyección exterior de la provincia.

"Seguimos dando pasos firmes para mejorar nuestra conectividad, y este nuevo vuelo con Oporto supone un avance muy importante porque nos permite abrir Granada, por primera vez, a una conexión directa con Portugal".

"Seguimos trabajando para fortalecer nuestras conexiones nacionales e internacionales y para situar a Granada en el lugar que merece por su potencial turístico, patrimonial y cultural", ha agregado.

Rodríguez también ha subrayado el impacto que este tipo de iniciativas tiene en la generación de nuevas oportunidades "a través de nuevas rutas que faciliten la llegada de visitantes y que, al mismo tiempo, mejoren la movilidad y la proyección exterior de la provincia".

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "esta nueva conexión aérea con Oporto es una magnífica noticia para Granada y para toda la provincia".

"Contar con un vuelo directo con Portugal abre oportunidades enormes para nuestras empresas, para nuestro sector turístico y para todos los granadinos", ha agregado.

Carazo ha subrayado que en el proyecto común de ser Capital Europea de la Cultura en 2031 está el objetivo de favorecer conexiones con otras ciudades europeas, y "Oporto además ha sido capital Europea de la cultura, siendo una oportunidad para la colaboración conjunta aprovechando esta nueva conexión que nos acerca y conecta".

Por su parte, el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich, ha señalado que la apertura de esta nueva ruta entre Granada y Oporto responde a la voluntad de seguir conectando ciudades con un fuerte atractivo cultural y turístico, pero que tradicionalmente han contado con menos opciones de conexión directa.

"Granada es un enclave estratégico para Volotea y, tras el reciente anuncio de las nuevas rutas a Santander y Nantes, que están teniendo una muy buena acogida por parte de los pasajeros, damos un paso más en nuestra apuesta por el aeropuerto con esta nueva conexión internacional hacia Portugal", ha argumentado.

NUEVAS RUTAS AÉREAS

La nueva conexión con Oporto se enmarca en la estrategia de la Diputación de Granada para impulsar nuevas rutas aéreas desde el aeropuerto de Granada.

En la licitación promovida por la institución provincial para abrir nuevas conexiones internacionales el pasado verano, el lote correspondiente a Francia permitió poner en marcha la ruta con Nantes, mientras que el de Portugal quedó desierto en una primera convocatoria.

Posteriormente, la Diputación volvió a impulsar esta conexión, que finalmente ha sido adjudicada a Volotea, compañía que operará el nuevo enlace entre Granada y Oporto.

Con esta nueva conexión, Oporto se convierte en la cuarta ruta de Volotea desde el aeropuerto de Granada y en su segunda conexión internacional, después de Nantes (Francia).

La aerolínea opera de forma continuada en Granada desde 2020 y ha transportado más de 105.000 pasajeros desde este aeropuerto, consolidando su presencia en la provincia.

Una ruta que, como ha concluido Schmilovich, refuerza la presencia de la aerolínea en Granada y su apuesta por Andalucía, donde también opera en Málaga, Sevilla y Jerez.

De cara a 2026, Volotea ofrecerá en Andalucía más de 1,1 millones de asientos, lo que supone un incremento del 28 por ciento respecto a 2025 y del 186 por ciento frente a 2019.