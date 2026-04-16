Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba piden a la CHG actuaciones "prioritarias" para prevenir inundaciones

Archivo - El paso del Río Guadalquivir por Córdoba como consecuencia de la borrasca Leonardo, a 7 de febrero de 2026 en Córdoba (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos del Ayuntamiento de Córdoba --PP, PSOE, Hacemos y Vox-- han aprobado este jueves en el Pleno Ordinario una moción conjunta para instar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a ejecutar, "con carácter prioritario", las actuaciones previstas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación 2022-2027 en la provincia, "especialmente aquellas destinadas a la prevención de inundaciones y mejora hidráulica de cauces".

En este sentido, han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "la dotación presupuestaria necesaria para garantizar la redacción, licitación y ejecución urgente de las actuaciones pendientes", incluyendo proyectos de la capital, como la puesta en valor e integración paisajística del Río Guadalquivir; la mejora hidráulica y ambiental del arroyo Pedroches, El Alamillo y Jarilla de Villarrubia.

También, la restauración hidrológico ambiental en el río Guadajoz a su paso por Santa Cruz; la restauración ambiental del arroyo Guadalbarbo a su paso por Alcolea, y el estudio de las actuaciones necesarias para mejorar las condiciones hidromorfológicas de las masas categóricas en la cuenca del Guadalquivir en Córdoba.

En cuanto a la provincia, han reclamado proyectos que "deberían de haber terminado su ejecución", como la restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla en Priego de Córdoba; la restauración en los arroyos Salado y Masegoso, en los términos municipales de Santaella, Montalbán y Montilla; la restauración hidrológico ambiental del arroyo Guadalbaida y helecho en el paraje de la Sierrezuela de Posadas.

Asimismo, la restauración ambiental e integración paisajística del tramo alto del Río Cabra; la restauración hidrológico ambiental del arroyo Salado de Porcuna y las Cañas a su paso por el término municipal de Villa del Río; mejora de la desembocadura del arroyo Cantarrana en el río Guadajoz en Castro del Río; la restauración hidrológico ambiental del Río Bembézar, 2ª fase en Hornachuelos, y la restauración ambiental río Bailón y arroyo Marbella a su paso por Zuheros, Luque y Baena.

Igualmente, han demandado al Ministerio la elaboración de "un calendario público, detallado y vinculante", que establezca los plazos de licitación, ejecución y finalización de todas las actuaciones pendientes en la provincia; que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir refuerce las actuaciones de limpieza, mantenimiento y conservación de los cauces que no pertenezcan a los tramos urbanos y zonas de alto riesgo de inundación, "garantizando una actuación eficaz y sostenida en el tiempo".

En paralelo, el Ayuntamiento ha manifestado su "responsabilidad de asegurar las labores de limpieza, mantenimiento y conservación de los cauces de los arroyos a su paso por zonas urbanas, contribuyendo así a una respuesta coordinada entre administraciones y a la prevención de riesgos para la ciudadanía".

Y han solicitado la creación de un mecanismo de coordinación permanente entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y los ayuntamientos afectados, "con el fin de garantizar la planificación y ejecución eficaz de las actuaciones hidráulicas".

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ATENCIÓN CIUDADANA

Por otra parte, los cuatro grupos han apoyado prever en la futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT) un incremento de efectivos destinados a la atención ciudadana, con el objetivo de ampliar los horarios y los puntos de atención presencial. Esta medida permitirá descentralizar el servicio mediante la incorporación homogénea de los centros cívicos como puntos de atención directa, reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad del servicio", han sostenido.

Además, se desarrollará una sede electrónica "más útil, accesible e intuitiva, que permita a la ciudadanía realizar trámites con mayor facilidad, reduzca la dependencia de la atención presencial y mejore la eficiencia administrativa".

Desde el Consistorio continuarán trabajando en "un modelo de atención presencial sin limitaciones, en el que la cita previa tenga carácter voluntario y no obligatorio, garantizando así el acceso universal e inmediato a los servicios municipales desde todos los centros habilitados".

Se preverá en la futura Relación de Puestos de Trabajo la dotación del puesto necesario para la prestación del servicio de atención telefónica del Ayuntamiento. A tal efecto, se establecerá un sistema de atención telefónica gestionado desde el propio Servicio de Atención Ciudadana, "con personal municipal cualificado y bajo criterios de proximidad, calidad y transparencia".

De igual modo, se destinará personal en cada servicio, susceptible de ello, a "una atención ciudadana especializada", y se establecerá la exención de cita previa en las Oficinas de Atención Ciudadana para personas mayores de 65 años y personas con movilidad reducida para "garantizar el acceso universal a la administración, permitiendo que estas personas realicen cualquier gestión presencial de manera directa".

LA PLAZA DE LA CORREDERA

En otro orden de cosas, los cuatro grupos han respaldado una propuesta para instar al equipo de gobierno a elaborar un Plan Específico de Gestión Integral de la Plaza de la Corredera que contemple aspectos como el mantenimiento, limpieza, seguridad, conservación del Patrimonio, regulación del espacio público y convivencia vecinal.

Asimismo, han pedido al gobierno local cumplir el Plan de Usos aprobado por el Pleno para la citada plaza; reforzar las medidas de control, seguimiento y cumplimiento de las ordenanzas municipales que afectan a La Corredera.

Igualmente, promover actuaciones de puesta en valor cultural y patrimonial de la plaza, priorizando actividades compatibles con su carácter histórico y con la vida cotidiana del barrio, e impulsar nuevos usos comerciales, poniendo especial interés en el desarrollo de oficios artesanales y tradicionales con el fin de recuperar el sentido histórico de la Plaza de la Corredera, así como estudiar líneas de apoyo e incentivos.

Han reclamado al equipo de gobierno proceder "en el menor tiempo posible" a la licitación del proyecto redactado por la Gerencia de Urbanismo de restitución de las farolas diseñadas por Juan Cuenca y retiradas por el Ayuntamiento de 2021; potenciar el uso del mercado, dando valor al comercio de proximidad y promoviendo, junto a los comerciantes, nuevos alicientes como el reparto a domicilio.

Una vez cursada por el gobierno municipal solicitud de subvención a los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Cultura y Transportes y Movilidad Sostenible del 2% Cultural, destinado a la rehabilitación y conservación del Pósito Municipal, estudiar entre sus futuros usos la posibilidad de ampliación del Centro Cívico de la Corredera.

Junto a ello, PP, PSOE y Hacemos han apoyado una iniciativa, con Vox en contra, sobre 'No a la guerra', en la que el Ayuntamiento manifiesta su compromiso con la paz, la convivencia, la defensa de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional, y expresa su rechazo a toda agresión armada, a todo acto terrorista y a cualquier ataque contra la población civil, así como otras medidas como declarar a Córdoba como ciudad por la paz. También, el PP ha aprobado una enmienda, con la abstención de Vox y voto en contra de PSOE y Hacemos, a una moción de Hacemos sobre el refuerzo de la formación profesional pública y para garantizar profesionales cualificados.

Y se ha leído una declaración institucional por el día mundial de la seguridad y salud en el trabajo y se ha tomado conocimiento del informe de Intervención sobre cumplimiento de estabilidad presupuestaria y regla de gasto y del decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2025, entre otros puntos.