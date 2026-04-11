La Guardia Civil de Córdoba clausura la primera edición de la Microcredencial de Primeros Auxilios

Clausura de la primera edición de la Microcredencial de Primeros Auxilios en Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón General 'Miguel Sánchez' de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, ha acogido la presentación de la Microcredencial de Primeros Auxilios para guardias civiles de la Comandancia de Córdoba.

Esta Microcredencial, organizada por Universidad de Córdoba, a través de la Cátedra Coremsa y con el apoyo de la Brigada 'Guzmán el Bueno X', está destinada en esta su primera edición, a formar a la Guardia Civil de Córdoba, en Primeros Auxilios, según ha informado el instituto armado en una nota.

Este curso en formato de Microcredencial tiene como objetivo atender a la demanda de formación en primeros auxilios para los agentes de la Guardia Civil, a solicitud de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, en relación con las necesidades formativas de su personal.

Los Guardias Civiles de la Comandancia de Córdoba prestan servicio en más del 95 % de la provincia, a más del 51 % de su población, (son responsables de 74, de los 77 municipios de la provincia), y ello lo hacen las 24 horas del día, durante 365 días al año.

Por lo tanto, son en muchos casos los primeros en llegar en catástrofes, incendios, accidentes, agresiones, rescates y demás situaciones sobrevenidas y críticas; la naturaleza de estas funciones que desempeñan los efectivos de la Guardia Civil los expone frecuentemente a situaciones donde la capacidad de prestar una asistencia inicial adecuada puede ser decisiva para salvar vidas, reducir el impacto de lesiones o mitigar riesgos hasta la llegada de los servicios médicos especializados.

Disponer de conocimientos básicos de primeros auxilios permite actuar con rapidez y eficacia, incrementando las posibilidades de supervivencia y mejorando el pronóstico de las víctimas.

Esta actividad se establecido bajo el contexto normativo-administrativo del convenio de la Cátedra Coremsa-uco firmado por ambas entidades. Las prácticas de esta docencia, se han llevado a efecto, tanto en las instalaciones de la Universidad de Córdoba como en la sede de la Comandancia de Córdoba.

Al acto de clausura han asistido, el General de la BRIX, el Director General de Formación Continua, empleabilidad y emprendimiento de la UCO, el Coronel Jefe de la Comandancia, así como el Presidente y el Director del grupo empresarial Coremsa y profesores.