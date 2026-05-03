Guardia Civil detiene a ocho personas por robo con violencia, detención ilegal y pertenencia a grupo criminal en Granada

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación Lubricado, ha detenido a ocho personas como presuntos autores de diferentes delitos de robo con violencia, detención ilegal, robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal.

Según ha concretado el Instituto Armado en una nota, las investigaciones dieron inicio tras la sustracción de la mercancía de un camión estacionado en un área de servicio de la localidad de Aldea de los Ríos - Guarromán (Jaén), la madrugada del pasado día 18 de febrero.

Desde aproximadamente el pasado mes de noviembre, se había observado un incremento del robo tanto en empresas distribuidoras de comida y bebidas alcohólicas como en camiones estacionados en áreas de servicio ubicadas en el área metropolitana de Granada.

Pero fue ese día, tras recibir aviso de la Policía Local de Guarromán, cuando el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maracena se desplazó hasta Jaén, ya que habían identificado a dos individuos sospechosos en el interior de un turismo estacionado en el parking del área de servicio.

Los agentes comprobaron que estos portaban en el vehículo una palanca de grandes dimensiones, prendas para cubrir la cabeza y el rostro y tenían cargadas en un camión 147 cajas de una conocida marca comercial de whisky, conteniendo doce botellas cada una, las cuales resultaron pertenecer a otro camión estacionado en las proximidades. En consecuencia, se procedió a la detención de los dos varones y a la recuperación de la mercancía sustraída, la cual fue devuelta a su legítimo propietario.

Al realizar el visionado de las diferentes grabaciones de las cámaras de seguridad, se pudo constatar que esos dos vehículos, el turismo y el camión, aparecían en varios de los robos, lo que llevó a los investigadores a la identificación de varios integrantes del grupo delictivo.

Los agentes de policía judicial de Maracena, en colaboración con agentes del Puesto de Las Gabias y del Puesto de Pinos Puente, realizaron un exhaustivo trabajo de investigación al analizar el 'modus operandi' de cada uno de estos robos, y pudieron observar un patrón delictivo similar, que hizo sospechar a los investigadores que se trataba de un grupo criminal dedicado a este tipo concreto de hechos, asentado en la localidad de Pinos Puente.

Del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia y la recopilación de información procedente de diversas fuentes policiales, identificar y detener a un total de ocho personas presuntamente implicadas en esta serie de hechos.

Igualmente, se pudo localizar numerosa mercancía procedente de los robos perpetrados por este grupo, lo que ha permitido el esclarecimiento de toda una serie de hechos delictivos cometidos no sólo en la provincia de Granada sino las provincias de Jaén y Sevilla.