La Guardia Civil se incautó en marzo de más de 11.800 plantas de marihuana en la provincia de Granada

Aprehensión de plantas de marihuana por parte de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha finalizado el mes de marzo con la aprehensión de un total de 11.817 plantas de 'cannabis sativa', "en diferentes estados de floración", gracias a diferentes actuaciones realizadas en varios puntos de la provincia de Granada.

En concreto, las intervenciones que se han saldado con estas incautaciones de plantas de marihuana se han realizado entre las localidades granadinas de Albolote, Alfacar, Alhendín, Armilla, Atarfe, Chauchina, Cúllar Vega, Dúrcal, El Sálar, Granada, Guadahortuna, Huétor Tájar, Jayena, Las Gabias, Loja, Maracena, Moraleda de Zafayona, Motril, Ogíjares, Padul, Peligros, Pinos Puente, Polopos, Pulianas y Santa Fe, según ha detallado este jueves el instituto armado en una nota.

En el marco de las operaciones policiales contra el cultivo y tráfico de marihuana en la provincia, los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo más de 60 entradas y registros en inmuebles, todas ellas "con resultado positivo".

Como resultado de dichas actuaciones, los agentes se han aprehendido de un total de 11.817 plantas de 'cannabis sativa', "en diferentes estados de floración", junto con 127 esquejes, más de 38 kilogramos de cogollos secos y 510 gramos de aceite de hachís. Asimismo, con la colaboración de personal técnico de la compañía suministradora Endesa, se realizó la desconexión de 59 enganches ilegales a la red eléctrica.

Dentro de este balance mensual destaca la operación 'Deprize', desarrollada el pasado día 17 de marzo en la localidad de Pinos Puente, en la que se intervinieron 1.168 plantas de marihuana y ocho kilogramos de cogollos, tras la realización de tres registros domiciliarios, junto a una furgoneta que contenía dos depósitos con 1.000 litros de gasoil cada uno.

Los dos detenidos de esta operación resultaron ser los presuntos autores de los supuestos delitos de detención ilegal, robo con violencia con arma de fuego y pertenencia a grupo criminal. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero, cuando, presuntamente, ambos individuos amenazaron e intimidaron con arma de fuego a un camionero, al que amordazaron y le robaron la carga que transportaba en Pinos Puente.

De forma paralela, desde la Guardia Civil destacan la operación 'Nazarí 148 Encrucijada', desarrollada el 20 de marzo, en la que el instituto armado detuvo a un individuo e intervino 160 kilogramos de hachís.

Parte de la droga se localizó en un doble fondo habilitado en el maletero del vehículo que conducía el sospechoso, interceptado en la provincia de Jaén, y el resto apareció en dos registros practicados en Granada y Maracena, ambos vinculados al detenido. La investigación, dirigida por el EDOA de Granada, permitió desarticular "un punto clave de almacenamiento y distribución de hachís en la provincia", según valora la Guardia Civil.

Asimismo, desde el instituto armado apuntan que resulta "especialmente significativo" el trabajo preventivo desarrollado por la Guardia Civil a través de los dispositivos operativos de seguridad ciudadana establecidos en vías públicas de toda la provincia, tanto a vehículos como a viandantes.

Se trata de actuaciones que han permitido a los agentes "sorprender a personas 'in fraganti' traficando, no solo con marihuana, sino también con otras sustancias estupefacientes como la cocaína, al interceptar al conductor que portaba ocho dosis de esta sustancia o a los ocupantes de un vehículo que llevaban 91 pastillas de hachís junto a una gran elevada cantidad de dinero"; y descubrir al conductor que arrojó 19 bolsitas de cocaína al divisar a la patrulla o a los ocupantes de un taxi que ocultaban once dosis de MDMA en el interior de una botella de plástico.