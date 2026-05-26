Güevejar (Granada) guarda un día de luto por la muerte del joven de Andújar hallado muerto en Grecia

Imagen de luto difundida por el Ayuntamiento de Güevéjar por la muerte de Francisco Expósito, el joven de Andújar que trabajaba en la localidad granadina, y que ha fallecido en el Monte Olimpo en Grecia. - FB AYUNTAMIENTO DE GÜEVÉJAR

GÜEVÉJAR (GRANADA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Güevéjar (Granada) guarda este martes un día de luto oficial en señal de duelo por el fallecimiento de Francisco de Paula Expósito, el joven de 25 años de Andújar (Jaén) desaparecido desde el pasado 19 de mayo cuando realizaba una ruta por el Monte Olimpo, en Grecia, y que fue hallado sin vida este pasado lunes en aquel país.

El Consistorio de este municipio de La Vega granadina mantiene este martes sus banderas a media asta y ha hecho público en redes sociales un mensaje en el que traslada su "más profundo pesar" por la muerte del joven, al que se han referido como "nuestro compañero", toda vez que venía trabajando en esta localidad como jardinero gracias un plan autonómico de empleo joven.

La alcaldesa de Güevéjar, Mari Carmen Araque, ha señalado a Europa Press que en el municipio granadino "están destrozados" por la fatal noticia, y ha destacado que a este joven le correspondía incorporarse este martes a sus tareas en el Consistorio tras haber disfrutado de sus vacaciones. Muchos de sus compañeros en las tareas en Güevéjar están pendientes de las noticias desde Andújar para poder asistir al sepelio de Francisco.

"Durante el tiempo que trabajó junto a nosotros, se ganó el respeto, el cariño y el aprecio de sus compañeros y compañeras, dejando una huella imborrable tanto en lo profesional como en lo personal", exponen desde el Ayuntamiento, que traslada su cariño, apoyo y cercanía a familia, amistades y personas allegadas.

Fue el Ayuntamiento jiennense de Andújar, localidad de procedencia de Francisco, el que este pasado lunes confirmó el fatal desenlace con el fallecimiento de Francisco de Paula Expósito.

Un mensaje de Whatsapp que el joven mandó el pasado día 19 por la mañana a su familia, en el que indicaba que hacía el trayecto desde el refugio Spilios Agapitos, en el que se había hospedado la noche del 18 al 19, era la última noticia directa que se tenía de él.

La fotografía que también envió parecía estar hecha entre Skala y Skolio, según indicaron el pasado viernes desde la familia a Europa Press tras haber contactado con personal del refugio.

Al joven, que había viajado solo el sábado desde España, se le perdió la pista "yendo hacia el pico más alto" del Monte Olimpo y techo de Grecia, el Mytikas. Durante parte de la ruta estuvo acompañado por una pareja alemana, que le aconsejó no seguir ante las condiciones meteorológicas "muy desfavorables", pese a lo cual decidió continuar para conseguir su "objetivo".