Hacienda prevé devolver 2.051 millones en la Renta en Andalucía, un 5,7% menos, e ingresará 3.666 millones, un 23,4% más

Archivo - Imagen de archivo de una empleada trabajando en una oficina de la Agencia Tributaria. - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria prevé ingresar 3.666 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, 8 de abril, un 23,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe previsto a devolver a los contribuyentes será un 5,7% menor, con 2.051 millones.

Según datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Andalucía, el total de declaraciones previstas para esta campaña en la comunidad andaluza rondará en torno a las 4.627.981, con un 2,1% de variación positiva respecto al curso anterior, en el que se registraron 4.531.226.

Por provincias, Sevilla es la única provincia andaluza que prevé superar el millón de declaraciones, con 1.022.447, un 2% más que el año anterior. De este modo, los datos reflejan que se prevé ingresar 728 millones, frente a los 493 a devolver, lo que supone un resultado neto de 234.

Le sigue Málaga, con 892.101 declaraciones previstas para este curso, un 2,1% más respecto al año pasado, mientras que prevé ingresar 1.075 millones de euros y devolver 399, resultando 676 de resultado neto.

La tercera provincia andaluza en la que se espera un mayor número de declaraciones es Cádiz, con 482.704, sin incluir las 143.968 pronosticadas para Jerez de la Frontera. Así, en Cádiz se prevé ingresar 363 millones, mientras que se espera la devolución de otros 246, resultando 118 netos. En cambio, en el municipio jerezano, el resultado neto sería de 21 millones, puesto que se prevé ingresar 91 y devolver 70.

En cuarto lugar figura Granada, con 507.713 presentaciones previstas, que resultarían en 197 millones de euros netos positivos resultantes de 413 ingresados y 216 devueltos.

Córdoba, con 428.433 declaraciones previstas, 320 millones a ingresar y 170 a devolver pronosticados figura como la quinta provincia andaluza. Le sigue Almería, con 420.148, 295 millones a ingresar y otros 161 a devolver.

Completan la lista las provincias de Huelva y Jaén. En concreto, en la jiennense se prevén 355.739 presentaciones que supondrían 209 millones a ingresar y 135 a devolver. Por su parte, la onubense, se prevén 298.193, mientas que el resultado neto figuraría en 25 millones, con 152 previstos a ingresar y 126 a devolver.

A nivel nacional, la Agencia Tributaria prevé ingresar 24.628 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 que arranca este miércoles, un 18,4% más respecto al ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 3,2% inferior, con 13.271 millones. En global, se esperan 25.251.000 declaraciones.

En contexto, este miércoles se ha abierto el plazo para presentar vía telemática la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se mantendrá abierta hasta el próximo 30 de junio.