Heineken y sindicatos acuerdan una subida salarial mínima del 9,9% hasta 2028 ratificado por el 78% de la plantilla

Archivo - Imagen de archivo de la fábrica de Heineken en Sevilla - HEINEKEN ESPAÑA - Archivo

SEVILLA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Heineken España y la representación sindical de la compañía han alcanzado un acuerdo salarial para el periodo 2026-2028 que garantiza un incremento retributivo acumulado mínimo del 9,9% al término de su vigencia a los más de 1.400 trabajadores, un pacto que ha sido ratificado por el 78% de la plantilla y que pone fin a meses de negociación marcados por movilizaciones y jornadas de huelga convocadas en todos los centros de trabajo del país.

Según ha informado el presidente del Comité de Empresa, Pablo Martínez, en declaraciones a Europa Press, uno de los objetivos fundamentales del proceso negociador era alcanzar "un acuerdo salarial plurianual" que evitara que la plantilla tuviera que afrontar cada año un nuevo conflicto por las revisiones salariales.

Martínez ha detallado que el pacto contempla la actualización correspondiente al IPC del ejercicio anterior, situado en el 2,9%, así como incrementos para los próximos años que permitirán alcanzar una subida acumulada de, al menos, el 9,9% al finalizar la vigencia del acuerdo.

"Hemos acordado el incremento del IPC del año pasado, que fue 2,9. Este año incrementarán 2,9 y en términos globales al término de los tres años subirá cuando menos un 9,9%. Va a depender de la evolución de los valores de IPC de los años 2026 y 2027; en función de cómo evolucionen esos IPC se concretará el incremento salarial definitivo, pero en cualquier caso no será inferior a 9,9", ha señalado.

El representante sindical ha precisado además que la aplicación económica del acuerdo tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026, coincidiendo con el inicio de las negociaciones y del calendario de movilizaciones impulsado por la representación legal de los trabajadores.

En este sentido, ha indicado que actualmente se están desarrollando los trabajos técnicos habituales para adaptar las tablas salariales al contenido del acuerdo, mostrando su confianza en que la subida pactada pueda comenzar a reflejarse en las nóminas de la plantilla durante el próximo mes, incluyendo los retrasos correspondientes.

El acuerdo llega tras un proceso negociador que se ha prolongado desde enero y que ha estado acompañado por distintas acciones de protesta promovidas por los representantes de los trabajadores.

Entre ellas, el representante ha destacado la concentración celebrada el pasado 15 de abril en Sevilla, así como una jornada de huelga desarrollada el 13 de mayo en los distintos centros de trabajo de la compañía.

Desde el Comité Intercentros han señalado que el pacto ha sido fruto de un "intenso proceso de negociación" que ha permitido acercar posiciones enter ambas partes después de partir de planteamientos inicialmente alejados.

La representación sindical cha considerado que el resultado obtenido aporta certidumbre económica a la plantilla y permite afrontar los próximos ejercicios con un marco de estabilidad retributiva previamente definido.

Asimismo, han destacado la ratificación del acuerdo por parte del 78% de los trabajadores que refleja "el amplio respaldo de las personas trabajadoras y el grado de consenso alcanzado."