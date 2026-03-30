Un herido en una explosión en la azotea de un hotel en Almuñécar (Granada)

Explosión en un hotel de Almuñécar (Granada). - EUROPA PRESS

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha resultado herido este lunes en la deflagración registrada en la azotea de un hotel de Almuñécar (Granada) cuando, según las primeras informaciones, este operario estaba cargando de gas una caldera.

El incidente ha ocurrido en torno a la 13,10 horas en este hotel situado en la avenida Europa de la localidad costera, según han informado a Europa Press fuentes del 112, que ha recibido una quincena de llamadas alertando de lo ocurrido.

Los testigos alertaban de una explosión que ha provocado un incendio y una columna de humo visible desde distintos puntos del municipio. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos y también se ha alertado a los servicios sanitarios.

Por el momento no ha trascendido si hay más afectados por la deflagración ni el estado en que se encuentra el operario, de cuyo accidente se ha informado desde el 112 a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.