Los hoteleros andaluces prevén una ocupación de hasta un 70% en las ciudades durante el puente de mayo

Archivo - Turistas con ropa veraniega paseando por el casco histórico de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Juan Zapata, ha pronosticado una ocupación hotelera de en torno a un 70 por ciento para el puente de mayo en las ciudades andaluzas.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de Fahat ha apuntado que, desde la federación que preside, encaran el festivo y el fin de semana con "perspectivas buenas", aunque ha matizado que siguen pendientes de los fenómenos meteorológicos en algunas zonas.

Sumado al pronóstico que ronda el 70 por ciento en las ciudades andaluzas, el presidente de la Fahat ha añadido que, por contra, las previsiones para los destinos costeros se sitúan en un cinco por ciento menos respecto a las ocho capitales.

No obstante, las previsiones para los destinos rurales andaluces son menos halagüeñas. El presidente de Fahat ha considerado que los visitantes optarán, en esta ocasión, por otro tipo de turismo. "Los destinos de interior y rural tendrán un poco menos", ha precisado.