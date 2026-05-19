La huelga médica logra un seguimiento medio del 18,7% en Andalucía, con Almería y Huelva por encima del 24%

Manifestación de médicos en Málaga en el tercer día de huelga contra el Estatuto Marco del Gobierno central. A 29 de abril de 2026 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La huelga médica logra este martes en el turno de la mañana un seguimiento medio en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) del 18,7% en Andalucía, con Almería y Huelva por encima del 24%. Por provincias, en Cádiz, el seguimiento ha sido del 17,78%; en Córdoba, del 11,68%; en Granada, del 19,04%; en Jaén, del 13,04%; en Málaga, del 19,90% y en Sevilla, del 19,86%. La quinta semana de huelga convocada por los sindicatos médicos contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad arrancó este lunes con una participación del 18,46%, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) afronta desde este lunes 18 de mayo y hasta el 22 la quinta semana de huelga médica. Desde la huelga del 9 al 12 de diciembre de 2025 y hasta el paro del 27 al 30 de abril de este año, el SAS ha tenido que suspender una media diaria de 60.645 actos asistenciales. En total, se han suspendido en las cuatro semanas de huelga 1.091.612 consultas, operaciones, pruebas diagnósticas y consultas externas hospitalarias, lo que ha tenido un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La primera semana de paros, del 9 al 12 de diciembre de 2025, fue la que más impacto médico tuvo, con 329.399 actos asistenciales no realizados y un impacto económico de 38 millones, según el desglose de cifras ofrecidos por la Consejería a preguntas de Europa Press. Afectó a 212.471 consultas de Atención Primaria; a 4.044 intervenciones quirúrgicas; a 18.181 pruebas diagnósticas y a 95.773 consultas externas hospitalarias. Del 16 al 20 de febrero de este año, cuando se convocó la segunda semana completa de huelga, fueron 299.430 los actos asistenciales suspendidos y 39,4 millones el impacto económico.

En esos cinco días se suspendieron 177.281 consultas en Atención Primaria; 5.007 intervenciones quirúrgicas; 20.618 pruebas diagnósticas y 96.524 consultas externas hospitalarias. La semana del 16 al 20 de marzo supone la cancelación de 256.000 actos asistenciales, con un coste de 34 millones. El desglose es el siguiente: 150.000 consultas de Atención Primaria; 4.400 operaciones; 17.000 pruebas diagnósticas y 83.000 consultas externas hospitalarias. Por último, del 27 al 30 de abril, el SAS canceló 206.783 actos asistenciales de los cuales 118.778 eran consultas de Atención Primaria; 4.215 operaciones; 14.988 pruebas diagnósticas y 68.802 consultas externas hospitalarias. El impacto económico fue de 27 millones de euros.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Rafael Ojeda, ha defendido este lunes mantener este modo de protesta frente a la "resistencia" del Gobierno central a negociar una salida al conflicto. "No nos vamos a rendir. Contra su resistencia, nuestra tenacidad y convicción". En declaraciones a los medios, Ojeda ha señalado que "tenemos que seguir con la huelga por la negativa del Ministerio a hablar. No sabemos qué tiene realmente en mente, qué salida espera encontrar para este conflicto, pero, desde luego, no vamos a renunciar a nuestros objetivos", entre los que están una regulación propia de la profesión médica; un modelo de jornada laboral que "no suponga una forma de explotación"; una clasificación profesional "que nos haga justicia" y un cambio en las guardias que "hacemos obligatoriamente" para que se tengan en cuenta a la hora de la jubilación.