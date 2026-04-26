Impulsan la protección y puesta en valor del yacimiento kárstico de Darro, en el Geoparque de Granada

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GRANADA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El yacimiento kárstico de Darro (Granada) será objeto de una serie de obras y mejoras que buscan dar un impulso a este enclave de gran importancia paisajística desde el que se domina visualmente gran parte del Geoparque de Granada.

Las obras de puesta en valor han salido a licitación pública de la mano de la Diputación de Granada en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística del Geoparque de Granada con el objetivo de atajar los dos principales riesgos que presenta este yacimiento: la erosión natural, que deriva en problemas de seguridad, y el expolio.

Concretamente, los trabajos, con una inversión que supera los 71.000 euros, tienen por objetivo mejorar la seguridad y la accesibilidad en la zona, así como todo el acceso; además de instalar paneles didácticos, señalización temática, puntos panorámicos y soportes educativos.

El yacimiento kárstico de Darro se encuentra en la Sierra de Arana y abarca una amplia comarca de la zona de Guadix-Baza. El proyecto que se va a poner en marcha busca proteger y conservar este enclave como parte de la identidad de estas localidades, según se desprende de los pliegos técnicos del proyecto, consultados por Europa Press.

Junto a ello se quiere favorecer y mejorar la visita académica del yacimiento; en este caso como estación paleontológica dirigida a colegios y universidades.

Actualmente el yacimiento se encuentra expuesto a la erosión natural de las paredes de la cantera. Parte de los afloramientos originales se han perdido ya, y en algunos casos es complicado seguir la estratigrafía original de los depósitos.

Existe un riesgo para los visitantes por desprendimientos y para mitigarlo se propone realizar un perímetro de seguridad y evitar que los visitantes se acerquen a las paredes de la cantera.

Además, este yacimiento es una localidad paleontológica conocida hace más de 50 años, altamente visible desde la carretera y fácilmente accesible, lo que ha favorecido el expolio. Una situación conocida por parte de comerciantes de fósiles y aficionados. Por ello se considera de vital importancia cerrar el acceso a este yacimiento.

Además, el acceso a la cantera se encuentra en la carretera autonómica A-308, cerca de un cambio de rasante y a la salida de una curva. Estas características hacen del acceso a pie a los yacimientos por parte de estudiantes e investigadores una posibilidad inviable, y por ello se propone establecer un sendero que circule fuera de la carretera, así como instalar pasarelas y barandillas.