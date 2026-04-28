Incautadas más de 2.100 plantas de marihuana en cuatro operaciones simultáneas en un día en la provincia de Granada

La Guardia Civil se incauta de 2,177 plantas de marihuana en cuatro operaciones simultáneas el 27 de abril en Darro, Colomera, Iznalloz y Fuente Vaqueros. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil se ha incautado de un total de 2.177 plantas de marihuana durante la jornada de este pasado lunes en sendos municipios de la provincia de Granada donde se han desarrollado operaciones simultáneas contra el cultivo y tráfico de esta droga, así como contra la defraudación de fluido eléctrico.

Según el relato de la Benemérita difundido en una nota de prensa, esta vez se han coordinado a la vez actuaciones para desarticular durante la mañana del lunes cuatro centros de producción de marihuana en las localidades de Iznalloz, Darro, Colomera y Fuente Vaqueros, en los que los agentes se han incautado de las referidas 2.177 plantas de cannabis sativa en distintos estados de floración, algo más de 13 kilos de cogollos secos de marihuana y seis kilos y medio de picadura de marihuana.

Los investigadores de la Guardia Civil han detenido, por el momento, a dos hombres de 39 y 62 años de edad, e igualmente han puesto a disposición judicial a una mujer de 30 años, como presuntos autores de sendos delitos de cultivo y elaboración de droga.

De la misma manera, ha puesto a disposición judicial a 33 personas como presuntas autoras de otros tantos delitos de defraudación de fluido eléctrico. Dos de estas operaciones continúan abiertas para proceder a la detención de los autores, ya perfectamente identificados según indica el cuerpo armado.

La Guardia Civil colabora con la compañía eléctrica Endesa en la provincia de Granada para localizar enganches ilegales a la red eléctrica por los numerosos problemas que de ello se derivan, como apagones sistemáticos o incendios.

Así, con la ayuda de los técnicos de esta compañía, los investigadores del cuerpo supieron de la existencia de 33 dobles acometidas ilegales a la red eléctrica en viviendas de estas localidades.

En Darro, en el marco de la Operación Far Garrai, tras obtener la autorización para registrar la vivienda sospechosa, la Guardia Civil desplegó un dispositivo para garantizar la seguridad y proceder al registro, incautándose de un total de 270 plantas de cannabis sativa en diferentes estados de floración.

De forma paralela, en la localidad de Iznalloz se procedió al desmantelamiento de un centro de producción de marihuana, incautándose de un total de 307 plantas de cannabis sativa.

En la localidad de Colomera, en el marco de la Operación Jairoca, se procedió al desmantelamiento de un inmueble dedicado al cultivo ilegal, incautándose un total de 1.3340 gramos de cogollos secos de marihuana.

Y, por último, en la localidad de Fuente Vaqueros, tras el registro de una nave industrial se incautaron 1.600 plantas de cannabis sativa y 6.490 gramos de picadura de marihuana.

Mientras esto ocurría, los operarios de Endesa aprovecharon la seguridad que les ofrecía el despliegue de la Guardia Civil para desmantelar los 33 enganches ilegales a la red eléctrica descubiertos en estas localidades.