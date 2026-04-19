Una incidencia entre Mora y La Sagra provoca demoras en servicios comerciales de alta velocidad entre Madrid y Andalucía

Archivo - Varios pasajeros de tren. - Carlos Luján - Europa Press

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) ha notificado este domingo que la línea Madrid-Andalucía registra demoras en los servicios comerciales por una incidencia en la infraestructura entre Mora (Toledo) y la comarca castellana de La Sagra.

Según un mensaje emitido a través de su perfil oficial de X (antes Twitter), Renfe ha concretado que, a causa de este incidente, se han visto afectados trenes AVE y Avant.

De este modo, Renfe ha informado de una demora en los trenes AVE y Avant afectados en la mencionada comarca y en el citado municipio toledano.