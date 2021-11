indicatos tildan de "preocupante" la subida del paro en Andalucía e insisten en derogar la reforma laboral

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos mayoritarios UGT-A, CCOO-A y CSIF-A han valorado de forma negativa los datos del paro en octubre para Andalucía --que ha registrado una subida del desempleo en 8.600 personas (1,07%)--. Califican de "preocupante" esas cifras, critican la precariedad y la temporalidad de los empleos, insisten en derogar la reforma laboral y destacan el hecho de que un 34% de los desempleados andaluces han agotado su prestación.

Así, para UGT Andalucía, las cifras constatan que "somos incapaces de subirnos al carro del descenso del paro estatal", con una precariedad laboral que "vuelve a ganar enteros", destaca en un comunicado. "A su vez, el 34% de los desempleados andaluces han agotado sus prestaciones".

"Lo acontecido en los últimos meses en materia de inflación no hace más que poner sobre la mesa la imperiosa necesidad de mejorar las retribuciones salariales que perciben los trabajadores andaluces. El incremento del 1,05% pactado en convenio durante el pasado mes de septiembre es del todo insuficiente para hacer frente a una inflación de 5,5%, el valor más alto registrado en los últimos 29 años. Los salarios deben crecer y continuar incrementando el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros en enero del próximo año", añade el sindicato.

UGT-A apuesta por una mejor financiación del sector público y por una dotación de personal y de medios materiales suficientes, "así como un incremento de la inversión en empleo de calidad y en políticas activas de empleo generadoras de capital humano y de un mayor nivel de formación". Para el sindicato, es necesario contar con unos Presupuestos "socialmente justos y con una política de protección social que permita al conjunto de la ciudadanía salvar esta crisis sin que nadie se quede atrás", al tiempo que insiste en la necesidad de "derogar ya" la reforma laboral.

En esa línea se ha manifestado Comisiones Obreras Andalucía, que insta al Gobierno andaluz a pagar el segundo plazo de los complementos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El sindicato ha pedido al Ejecutivo andaluz que evalúe "con transparencia" las políticas públicas en Andalucía para comprobar "si son o no son efectivas".

El secretario de Empleo y Nuevas Realidades de CCOO de Andalucía, Sergio Santos, ha sido tajante al afirmar que esos datos "ponen de manifiesto la necesidad de derogar una reforma laboral que es absolutamente negativa, que aumenta la temporalidad y precariza el trabajo con cambios de categoría en los centros de trabajo por decisión del empresario o empresaria, bajadas de salarios, o despidos sin indemnizaciones".

En cuanto al Gobierno andaluz, Santos ha vuelto a afear que el presidente "siga vendiendo la política de subvenciones a las empresas cuando no se están solicitando por parte de estas. Lo mismo es que no se da cuenta de que esa política no sirve", ha explicado.

Por otra parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-A), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ve "con preocupación" la subida del paro, así como la temporalidad de los contratos realizados, que asciende al 94,7%, con lo que solo uno de cada diez contratos realizados es indefinido.

El presidente de CSIF-A, Germán Girela, ha valorado el incremento del desempleo en Andalucía en un 1,07%, lo que sitúa la cifra de personas en paro en 809.410, según los datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"El dato andaluz contrasta con el dato nacional, ya que en el conjunto del país ha bajado el paro por primera vez en 46 años un mes de octubre. Ello demuestra una vez más que es necesario apostar por nuevas recetas alejadas de la estacionalidad y relacionadas con el impulso a los servicios públicos

esenciales, como la educación y la sanidad, a través de la creación de empleo público de calidad", ha apuntado Girela.

En este sentido, de los 424.646 contratos efectuados en octubre, 402.108 fueron temporales, frente a sólo el 5,31% de contrataciones indefinidas, sin olvidar "el alto índice de paro femenino, que acapara el 59,6% del total", por lo que el sindicato pide que se implementen medidas "para corregir

esa brecha de género".