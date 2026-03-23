Innovasur incrementó en 2025 un 200% su línea de negocio vinculada a la ciberseguridad

Interior del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) - INNOVASUR

JAÉN 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Innovasur --empresa tecnológica española especializada en inteligencia artificial, gestión del dato y ciberseguridad-- registró en 2025 un incremento del 200 por ciento en la línea de negocio de la ciberseguridad, según ha informado la propia compañía.

Este avance se apoya en el fortalecimiento en Jaén capital de su Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), que ya cuenta con un equipo de más de cien profesionales especializados.

En un contexto marcado por el aumento de ciberamenazas, la presión regulatoria y la creciente digitalización de empresas e instituciones, Innovasur asegura contar con una propuesta diferencial basada en tecnología propia, monitorización continua y servicios adaptados a las necesidades reales del mercado. En este escenario, la firma, según ha apuntado en una nota informativa, ofrece soluciones adaptadas a las necesidades reales del tejido empresarial.

Otro de los argumentos con los que la empresa explica el crecimiento es su entrada en el sector de la Defensa. Esta colaboración ha permitido fortalecer sus capacidades técnicas, ampliar su visión estratégica y situarse como un actor clave en la protección de infraestructuras críticas.

En el sector privado también ha crecido gracias al desarrollo de su plataforma propia de ciberseguridad, un hub que integra múltiples soluciones en un único entorno y permite ofrecer servicios avanzados con un modelo flexible y escalable. Esta plataforma, diseñada para adaptarse a cualquier entorno tecnológico, facilita la gestión centralizada de la seguridad, la generación de cuadros de mando y la integración de hasta 18 subservicios.

Gracias a esta propuesta, Innovasur ha construido una base sólida de clientes en el segmento pyme, liderando este segmento industrial con más de 3.000 clientes al tiempo que avanza en proyectos de mayor complejidad en grandes organizaciones y administraciones públicas.

Innovasur cuenta con un portfolio de servicios que abarca todas las dimensiones de la ciberseguridad. Además, esta empresa tecnológica destaca por su capacidad en detección y respuesta ante incidentes, con certificación en ISO 27035.

La empresa se ha convertido en una de las empresas españolas de referencia en los ámbitos de la ciberseguridad y la inteligencia artificial, aportando soluciones tecnológicas avanzadas que refuerzan la soberanía digital y la competitividad del país. Presta actualmente servicio a más de 5.000 entidades públicas y privadas, a las que ayuda a afrontar con garantías el proceso de transformación digital.

Su enfoque combina la protección integral de infraestructuras y datos con la implantación de soluciones de inteligencia artificial capaces de mejorar la toma de decisiones, optimizar recursos y anticipar riesgos. En el ámbito de la ciberseguridad, trabaja para proteger entornos críticos, garantizar la continuidad operativa y reforzar la resiliencia frente a las amenazas digitales que afectan tanto a la Administración Pública como al tejido empresarial.

En paralelo, la compañía lidera iniciativas en el campo de la inteligencia artificial aplicada, desarrollando herramientas que combinan tecnología, ética y soberanía de datos.