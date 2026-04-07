La Inspección de Trabajo falla a favor de 1.500 trabajadoras de ayuda a domicilio de la provincia de Jaén

Archivo - Persona mayor en silla de ruedas paseando en comapañia. - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo ha fallado a favor de 1.500 trabajadoras de ayuda a domicilio de la provincia de Jaén tras confirmar el pago de salarios por debajo del SMI, el impago de horas extra y la falta de registro de jornada, tal y como denunció CCOO en junio de 2025.

De esta forma, se requiere a la empresa Ogara a regularizar las nóminas de toda la plantilla. El sindicato ha advertido en un comunicado que esta resolución es "solo el principio" y espera decisiones similares para las otras empresas del sector en la provincia.

En la resolución se establece que el incumplimiento de la obligación de registrar la jornada de trabajo diaria, de modo que se refleje el tiempo efectivo de trabajo, constituye "una infracción grave en materia laboral" por lo que se procede a iniciar procedimiento sancionador mediante la extensión de acta de infracción. CCOO mantiene que esta falta de control "facilitaba la ocultación de otras irregularidades relacionadas con el tiempo de trabajo".

El secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Jaén, Martín Robles, ha detallado que en materia salarial, la Inspección "ha sido tajante" en los salarios por debajo del SMI. En este punto, según Robles, ha quedado demostrado que en 2024 las trabajadoras sin antigüedad "percibieron salarios inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), situación que parece persistir hasta este año, afectando incluso a trabajadoras con un trienio de antigüedad que estarían cobrando por debajo del mínimo legal".

Como consecuencia, la empresa queda obligada a abonar todas las diferencias salariales pendientes, así como a regularizar el pago de las horas extraordinarias y las cotizaciones a la Seguridad Social.

En cuanto a la vulneración de derechos laborales, la Inspección ha reconocido la vulneración del derecho a la información de la representación legal de CCOO de las personas trabajadoras (RLPT). La empresa debe facilitar "de inmediato" toda la documentación técnica y salarial que hasta ahora había negado a los cuatro comités de empresa de la provincia.

Según la delegada de CCOO en esta empresa, Mireya Araque, esta resolución es "un triunfo moral y económico" para las 1.500 trabajadoras del servicio en nuestra provincia. CCOO ya ha solicitado formalmente a la empresa el listado completo de las personas afectadas para garantizar que se realicen los abonos correspondientes "de forma inmediata".

El sindicato ha indicado que mantendrá "una vigilancia estricta" sobre el cumplimiento íntegro de la resolución para "asegurar el reconocimiento profesional y unas condiciones dignas para todas las trabajadoras del sector".

Desde CCOO también se está a la espera de la resolución de las denuncias interpuestas ante la Inspección de Trabajo a las otras empresas del sector que prestan el servicio en la provincia y que "también incumplen el primer convenio andaluz de ayuda a domicilio".