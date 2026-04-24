El Instituto Confucio de la UGR celebra este sábado el Encuentro Nacional de Artes Marciales Chinas Tradicionales

Cartel del Encuentro Nacional de Artes Marciales Chinas. - UGR

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada, a través de su Instituto Confucio, organiza este sábado una nueva entrega del Encuentro Nacional de Artes Marciales Chinas Tradicionales, que reunirá a escuelas, maestros y practicantes en torno a estas disciplinas entendidas también como una filosofía de vida y bienestar.

El evento tendrá lugar en las instalaciones deportivas del Pabellón de Fuentenueva. Previamente este viernes se ofrece la conferencia de la maestra Xu Yanxia sobre la tradición del Baguazhang en el Aula 8 del Espacio V Centenario a las 19,00 horas.

El objetivo principal de este Encuentro Nacional de Artes Marciales Chinas Tradicionales es difundir la riqueza histórica y técnica de las artes marciales chinas, entendidas no solo como sistemas de defensa sino como una filosofía de vida.

A lo largo de la mañana, los asistentes podrán presenciar una sucesión de exhibiciones que abarcan desde los estilos internos, caracterizados por la fluidez y el control de la energía, hasta los estilos externos, destacados por su potencia y agilidad.

PROGRAMA

La jornada comenzará a las 9,30 horas con la bienvenida oficial por parte de las directoras del Instituto Confucio de la UGR y del Grupo DAHUI.

El núcleo del evento se desarrollará entre las 10,00 y las 13,00 horas con una serie de ponencias teóricas-prácticas que incluyen la ceremonia de apertura a cargo de Francisco Javier Ruiz (Choy Lee Fut), seguida por las intervenciones de destacados maestros como Xu Yanxia (Baguazhang), Francisco Sabín (Wing Chun), Martina Biccoca (Shaolin Quan), David Martín (Wudang Taiji Quan) y Jerónimo Cuadrelli (Sanda).

A partir de las 13,00 horas, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones de los estilos Yiquan, Liuhetanglangquan y Chen taiji quan, seguidas de un taller abierto de Baguazhang impartido por la profesora Xu Yanxia hasta las 14,35 horas.

El encuentro finalizará a las 15,00 horas con la entrega de certificados de asistencia y el acto de clausura.