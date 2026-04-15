El Instituto de las Mujeres abre en Sevilla el proceso participativo para el III Plan Estratégico de Igualdad

Archivo - Presentación en la Delegación del Gobierno en Andalucía del proceso de participación para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres. - DELEGACION DEL GOBIERNO - Archivo

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, ha iniciado en Sevilla un proceso de participación con el movimiento feminista para avanzar en la elaboración del próximo Plan Estratégico de Igualdad entre mujeres y hombres (Peiemh). Este proceso se enmarca en la evaluación del III Plan Estratégico, cuya vigencia finalizó en 2025, y tiene como objetivo incorporar las demandas y propuestas del tejido feminista en la definición de las prioridades de la política pública de igualdad.

A la apertura del encuentro, celebrado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, han intervenido Pedro Fernández Peñalver, delegado del Gobierno en la región, y Cristina Hernández Martín, directora del Instituto de las Mujeres. "No queremos que sea un documento más, queremos que sea una herramienta útil, transformadora y conectada con la realidad. Por eso este plan no se construye solo desde los despachos, se construye aquí, con vosotras", ha declarado Hernández, quien también ha recordado que las sesiones de recogida de aportaciones de las entidades feministas se harán en Sevilla, Valencia y Madrid, tal como ha recogido la Delegación del Gobierno en una nota.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha subrayado la relevancia de este encuentro como "punto de partida del proceso participativo para la elaboración del IV Plan Estratégico de Igualdad", destacando su carácter inédito al descentralizarse por primera vez y acercarse a los territorios para escuchar directamente a la sociedad civil.

En este sentido, Pedro Fernández ha señalado la importancia de Andalucía como "un territorio con un movimiento feminista y asociativo sólido y comprometido, clave en los avances en materia de igualdad" y ha hecho un llamamiento a la participación activa del tejido social en este nuevo proceso, que ha definido como "una oportunidad para reforzar la colaboración entre instituciones y sociedad civil en la construcción de un plan más cercano, representativo y eficaz".

El Plan Estratégico de Igualdad constituye el principal instrumento de planificación de la política pública en esta materia, ya que define los objetivos, las líneas de actuación y los mecanismos de coordinación necesarios para avanzar hacia una igualdad efectiva. Su alcance abarca ámbitos clave como el empleo, los cuidados, la participación política, la educación, la cultura o la erradicación de la violencia contra las mujeres. En este marco, el III Plan Estratégico ha contribuido a consolidar la igualdad como un eje transversal de la acción de gobierno.

En la actualidad, se encuentra en fase de evaluación, un proceso orientado a medir su impacto, identificar los avances alcanzados y detectar los retos que aún persisten. Todo ello se enmarca en el mandato de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que establece la obligación de los poderes públicos de integrar el principio de igualdad en el conjunto de sus políticas, así como de dotarse de instrumentos de planificación que garanticen su aplicación efectiva.

El Instituto de las Mujeres impulsa un proceso participativo para la elaboración del próximo Plan Estratégico de Igualdad, que ha dado comienzo hoy en Sevilla. Este proceso se articulará a través de encuentros territoriales y espacios de diálogo con organizaciones feministas, personas expertas y agentes sociales, con el propósito de construir un nuevo plan ajustado a los desafíos actuales. Para ello, se busca incorporar la diversidad de experiencias y reforzar la eficacia de las políticas públicas en materia de igualdad.