Intenso sábado de rescates por parte del Grupo de Rescate y Montaña de la Guardia Civil en Granada

Uno de los rescates en los que ha participado la Guardia Civil este pasado sábado en la provincia. - GUARDIA CIVIL

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarrollado durante este pasado sábado 18 de abril una jornada de elevada actividad, con la intervención en cuatro rescates en zonas de montaña y costa, lo que permitió auxiliar un total de siete personas, una de ellas fallecida en Nigüelas.

El primero de los rescates en la referida jornada tuvo lugar sobre las 5,50 horas, tras recibir aviso del 112 de la Junta de Andalucía por un pescador de 55 años que se había precipitado por un acantilado cerca de playa Rijana en el municpio de Gualchos-Castell de Ferro.

El suceso tuvo lugar en una zona de difícil acceso, lo que hizo necesaria la activación de los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea (Uaer) de la Guardia Civil de Granada. Una vez en el lugar, la víctima fue evacuada para ser atendida por servicios sanitarios in situ y, posteriormente, trasladada en el helicóptero de la Uaer al hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada por las graves lesiones que presentaba, como ya se informó el día de los hechos.

En una siguiente intervención, a las 11,40 horas, a través del 112, se recibió un nuevo aviso que informó de una pareja de alpinistas, una mujer y un hombre de 49 y 55 años respectivamente, bloqueada en el canuto del Veleta, en el municipio de Monachil, en una zona con gran inestabilidad por desprendimientos de hielo y rocas.

De forma inmediata, los agentes del Greim, junto a la tripulación de la Uaer, se desplazaron al lugar, donde se encontraron una situación muy precaria de nieve, lo que obligó a realizar un delicado apoyo parcial de la aeronave.

Durante la travesía hacia donde permanecía la pareja, los especialistas tuvieron que progresar por una ladera con hielo y nieve en muy mal estado, derretido e inconsistente, sin posibilidad de clavar el material técnico y con riesgo de caída por cortados de unos 120 metros y rimayas (grietas largas, estrechas y profundas en el hielo) con más de cuatro metros de profundidad.

Tras instalar un punto de anclaje fijo para garantizar la seguridad de todos, se pudo efectuar el descenso asegurado de ambos alpinistas. Durante el transcurso final del descenso, uno de los rescatadores fue sorprendido por una avalancha de nieve y roca helada, quedando suspendido gracias a su autoseguro.

Una vez superado el incidente, los agentes completaron el rapel hasta el final del tramo de pared vertical y localizaron una zona apta para la evacuación en el helicóptero. La misma con concluyó sobre las 15,15 horas en la zona de la Virgen de las Nieves, desde donde la pareja continuó por sus propios medios.

En un tercer aviso, recibido sobre las 14,25 horas, la Central de Emergencias 112 alertó de una persona, de 59 años de edad, que había quedado atrapada y no podía salir por sus propios medios, mientras realizaba una actividad de barranquismo en el río Torrente, del término municipal de Nigüelas, en el Valle de Lecrín.

Al llegar los especialistas del Greim y de la Uaer al lugar, tras observar la situación, actuaron de forma urgente para su extracción del sifón del barranco, aunque ya se encontraba fallecida, como se informó el día de los hechos.

Horas más tarde, a las 16,30 horas, un último aviso alertó de que cuatro montañeros, de entre 32 y 42 años de edad, habían quedado enriscados, bloqueados en una zona de cresta sin posibilidad de avanzar por sus propios medios, en la zona de los Tajos de la Virgen de Sierra Nevada.

Dos especialistas del Greim, que se encontraban prestando apoyo en el rescate de Nigüelas, fueron requeridos y trasladados en la aeronave de la Uaer hasta el lugar, donde la tripulación efectuó una maniobra de apoyo parcial para dejarlos con su material.

Tras contactar con los montañeros, se procedió a su evacuación en dos vuelos, trasladando a dos de ellos con cada especialista de montaña.

Los cuatro fueron evacuados en perfecto estado hasta la zona de zona de la Virgen de las Nieves, desde donde continuaron por sus propios medios.