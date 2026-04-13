Interceptado en Andújar (Jaén) un camión con más de medio millón de cajetillas de tabaco de contrabando

Imagen del camión interceptado - GUARDIA CIVIL

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado en la A-4, a su paso por el término municipal de Andújar (Jaén), un camión articulado que transportaba 520.000 cajetillas de tabaco de contrabando. La carga intervenida habría alcanzado un valor 2.340.000 euros, una vez puesta en el mercado.

Los hechos han ocurrido durante un punto de verificación de seguridad vial y transportes cuando los agentes del Subsector de Tráfico decidieron inspeccionar un vehículo con matrícula extranjera que había levantado sospechas tras detectar varias irregularidades.

Los agentes realizaron una revisión más exhaustiva de la carga del camión que, según la carta de porte, transportaba sacos de abono destinados a uso agrícola. Sin embargo, al abrir el semirremolque comprobaron que solo la primera fila estaba compuesta por sacos de fertilizante, mientras que el resto del espacio estaba ocupado por cajas blancas colocadas ordenadamente sobre palés, que no coincidían con lo declarado en los documentos.

Tras abrir varias de estas cajas, los agentes descubrieron que en su interior había cartones de tabaco sin precinto fiscal. Por estos hechos, el conductor del camión fue detenido como presunto autor de un delito de contrabando, penado con penas de uno a cinco años de prisión y multas de hasta seis veces del valor del tabaco aprehendido.

El conductor fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes antes de su puesta a disposición judicial. Tras su paso por el juzgado quedó en libertad con cargos.