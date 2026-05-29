Intervenidos 300 kilos de comida en la feria de Córdoba por incumplir la normativa

Aceite intervenido en la feria de Córdoba. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Córdoba, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Destacamento de Fiscal y Fronteras, en colaboración con Policía Local de Córdoba, han intervenido cerca de 300 kilos de productos alimentarios, 279 litros de bebidas y aceite, 153 juguetes y 286 vapers, entre otros productos, en la Feria de Nuestra Señora de la Salud.

Según ha indicado la Benemérita en una nota, ambos cuerpos han establecido diversos dispositivos de forma coordinada para la verificación de transportes de productos alimentarios y perecederos, alcohol, tabaco y juguetes con destino a los diferentes establecimientos ubicados en el recinto ferial de El Arenal.

En los dispositivos efectuados tanto en las entradas y salidas del recinto ferial como en el interior de distintas casetas, se ha inspeccionado el transporte dedicado a la distribución de productos de alimentación, bebidas alcohólicas, tabaco y juguetes, así como la documentación relativa a los vehículos de transporte. El objetivo era comprobar que la mercancía se ajusta a la normativa vigente en materia de seguridad alimentaria y fiscal, a fin de proteger la salud de los consumidores.

Hasta el momento, por parte del Seprona se han intervenido 234 litros de vino y mosto que no contaban con el precinto que garantice la seguridad alimentaria y deficiencias en el etiquetado de Denominación de Origen Protegida.

De igual forma, han sido retirados 45 litros de aceite sin etiquetar y 296 kilogramos de productos alimentarios, entre los que destacan 222 tortillas de patatas, 100 flamenquines y 18 quesos que incumplían la normativa de seguridad alimentaria por carecer de etiquetado, no garantizar la cadena de frío, no acreditar la trazabilidad del producto o por estar mezclados con otros productos no alimenticios durante el transporte. En total, se han tramitado una treintena de expedientes por infracciones a la normativa sobre alimentos y calidad diferenciada.

Entretanto, el Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, unidad encargada del resguardo fiscal, ha intervenido 153 juguetes y 314 vapers, tramitándose dos expedientes por infracción a la normativa de contrabando.

Por otra parte, en los controles de documentación realizados por la Policía Local se han detectado 20 infracciones en materia de tráfico por carecer de tarjeta de transporte, certificados de vehículo isotermo o ITV caducadas y permisos de conducir caducados, entre otras.

Asimismo se ha contado con la colaboración de los Inspectores de Pesca de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) para comprobar la trazabilidad de los productos de la pesca e Inspectores de Salud Pública de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía para la inspección de los productos intervenidos y su aptitud para el consumo humano.