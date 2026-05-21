Intervienen 374 plantas de marihuana y sancionan fraudes eléctricos en cuevas del Sacromonte, en Granada

Plantas de marihuana intervenidas en una vivienda del Sacromonte, en Granada, en una operación conjunta de Vigilancia Aduanera, Policia Local y la compañía eléctrica Endesa tras quejas vecinales por fraudes eléctricos en el barrio de los Naranjos. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 374 plantas de marihuana localizadas en una plantación 'indoor' han sido intervenidas y se han levantado dos actas por fraudes eléctricos en cuevas ubicadas en la zona del Sacromonte, en la ciudad de Granada.

En este sentido ha informado este jueves la Policía Local en sus redes sociales en una publicación en la que detallan que la operación se ha desarrollado este pasado miércoles junto a Vigilancia Aduanera y la compañía eléctrica Endesa en el barrio de los Naranjos tras quejas vecinales por los riesgos derivados de los fraudes eléctricos en cuevas.

Así, el cuerpo municipal de seguridad señala que la operación se saló con un total de doce cuevas inspeccionadas, el levantamiento de dos actas por fraudes eléctricos, 374 plantas de marihuana intervenidas en una vivienda y 300 metros de instalación de cableado eléctrico anulados.