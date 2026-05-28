Investigan a un conductor por circular a 190 km/h en un tramo limitado a 100 en la A-7 en Motril (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un ontrol de velocidad de tráfico por parte de la Guardia Civil en Motril. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tras ser captado circulando en su turismo a 190 kilómetros por hora en un tramo de la A-7 con limitación específica de 100 km/h en Motril (Granada).

El exceso de velocidad fue detectado el día 18 de mayo de 2026 por agentes del Destacamento de Tráfico de Motril, pertenecientes al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Granada, durante la realización de un dispositivo operativo de control de velocidad establecido en la A-7, en el referido término municipal.

Al conductor se le atribuye la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 kilómetros por hora la velocidad reglamentariamente permitida en dicho tramo, conducta sancionada con penas de prisión de tres a seis meses, multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, así como, en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza 3 de Motril.

La Guardia Civil recuerda que el respeto a los límites de velocidad es fundamental para garantizar la seguridad en las carreteras. Una velocidad inadecuada no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias.

Así, señalan que se debe adecuar siempre la velocidad a las condiciones de la vía, del tráfico y meteorológicas; extremar la precaución en travesías y zonas urbanas, donde conviven vehículos y peatones; respetar la señalización y los límites establecidos; y mantener una conducción responsable y atenta en todo momento.