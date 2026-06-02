Investigan dos robos en explotaciones agrícolas del Valle de Lecrín en Granada

Archivo - Agentes del equipo ROCA de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada, a través del Equipo ROCA de la Compañía de Armilla (Granada), ha desarrollado dos actuaciones relevantes en la comarca del Valle de Lecrín, centradas en la lucha contra los robos en explotaciones agrícolas y fincas rurales.

La primera intervención culminó con la detención de dos individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el interior de una finca vallada ubicada en el término municipal de Padul. La investigación se inició tras tener conocimiento de la sustracción de un remolque ligero y diversas herramientas del interior de una propiedad rural.

Las gestiones practicadas por los especialistas del Equipo ROCA permitieron identificar un vehículo implicado en el transporte de los efectos sustraídos. Fruto de la investigación, los agentes localizaron y recuperaron tanto el remolque como las herramientas robadas, que fueron devueltas a su legítimo propietario.

Por estos hechos fueron detenidos dos varones, de 35 y 49 años de edad, vecinos del área metropolitana de Granada, a los que se les instruyeron diligencias que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.

En una segunda actuación, el Equipo ROCA ha puesto a disposición judicial a una mujer de 51 años como presunta autora de la sustracción de herramientas y productos agrícolas en una finca situada en el término municipal de Lecrín.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el perjudicado, quien manifestó haber sido alertado cuando una mujer accedía a la finca y retiraba distintos efectos agrícolas.

Las pesquisas realizadas y la correspondiente inspección ocular permitieron identificar a la supuesta autora, que fue citada en dependencias oficiales para continuar con las actuaciones.

La Guardia Civil destaca la importante labor que viene desarrollando el Equipo ROCA en la provincia de Granada para prevenir y esclarecer delitos en explotaciones agrícolas y ganaderas, reforzando la seguridad en el entorno rural y manteniendo una estrecha colaboración con agricultores, vecinos y ayuntamientos de la comarca.