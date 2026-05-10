Investigan a un hombre por el hurto de material en una explotación ganadera de Villanueva del Duque (Córdoba)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de hurto cometido en una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Villanueva del Duque (Córdoba).

Según ha informado en una nota la Benemérita, la actuación --enmarcada en la O.S. 20/2011 de la Comandancia de Córdoba dentro del Plan contra robos en explotaciones agrícolas y ganaderas-- se inició tras una denuncia presentada en el Puesto de la Guardia Civil de Villanueva del Duque por la sustracción de diverso material en una explotación ganadera de la localidad. A raíz de esta denuncia, el Equipo ROCA de Pozoblanco asumió las pesquisas para el esclarecimiento de los hechos.

En concreto, entre los efectos sustraídos se encontraban, un calentador industrial, varios motores eléctricos, tuberías de cobre, baterías de tractor y diverso material metálico de construcción.

Tras la inspección técnico-ocular realizada en el lugar de los hechos y la recopilación de los primeros indicios, se inició una investigación que permitió a los agentes de la Guardia Civil identificar y localizar al supuesto autor del hurto, que resultó ser un varón de 32 años al que le constaban numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, especialmente relacionados con robos y hurtos en explotaciones agrícolas y ganaderas, procediendo, por consiguiente, a su investigación como presunto autor de los denunciados.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.