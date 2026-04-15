La IX Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén (UJA) supera el medio millar de inscripciones

Presentación de la carrera solidaria de la UJA - UJA

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La IX Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén (UJA) ha registrado casi 550 inscripciones, un centenar más que en la pasada edición. La prueba, que se celebrará este próximo viernes día 17, a partir de las 20,00 horas, recorrerá algo más de cinco kilómetros por las inmediaciones del Campus Las Lagunillas y destinará íntegramente la recaudación a beneficio de la Federación Alzheimer de Jaén.

El rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha señalado que este evento deportivo supone la "simbiosis perfecta" de cuatro componentes "absolutamente prioritarios" para la Universidad de Jaén, como son el deporte "conectado con los valores universitarios", la solidaridad, el territorio en el sentido de "hacer ciudad y que sea cada vez más universitaria" y la vida universitaria. "Esa sinergia, esa unión de esos cuatro componentes hacen que este evento sea realmente especial", ha manifestado Nicolás Ruiz.

Por su parte, la concejala de Deportes de Jaén, Beatriz López, ha subrayado el momento "tan importante, tan bonito y tan potente" a nivel deportivo que se está viviendo desde la Universidad de Jaén, con la organización en la ciudad de diferentes pruebas de los Campeonatos de España Universitarios, a los que se suma esta carrera solidaria.

"Como siempre decimos, deporte y solidaridad son una combinación perfecta, un concepto perfecto para que, sin duda, desde el deporte como eje transversal y como motor fundamental de la sociedad, podamos llegar también a toda la ciudadanía", ha dicho López.

La recaudación se destinará a la Federación Alzheimer de Jaén que aglutina a 15 asociaciones de esta provincia que representan a 12.000 familias.

En la prueba participarán personas mayores de 12 años. Aunque la inscripción ya está cerrada, la organización mantiene abierto un dorsal solidario (Fila 0) con un valor de cinco euroe para quienes que no realicen la carrera, pero quieran colaborar con el fin solidario.

La carrera comenzará desde el campo de fútbol/rugby de la Universidad de Jaén y una vez finalizado el acto de entrega de trofeos a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías establecidas, se celebrará un sorteo de algunos regalos entre los participantes que hayan finalizado la carrera.