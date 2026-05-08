Jaén celebrará la Feria de la Virgen de la Capilla con más de 20 actividades "para todos los públicos"

Presentación de la programación de la Feria de la Virgen de la Capilla. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

Jaén 8 May. (EUROPA PRESS) -

Jaén celebrará su Feria y Fiestas Virgen de la Capilla entre los próximos 9 y 14 de junio con más de 20 actividades que unen "conciertos, ambiente festivo y tradición para todos los públicos".

Así lo ha indicado este vienes la concejala de Cultura, María Espejo, durante la presentación del programa, junto con el vocal de Cultos de la cofradía de la patrona de la ciudad, José María López.

Tras aludir a "una preferia" el día 6 con el concierto de la Banda Sinfónica Ciudad de Jaén en el Teatro Darymelia y el de Vanesa Martín en el Auditorio de la Alameda, la edil ha explicado que el Patronato de Cultura ha diseñado una programación con 22 actividades donde se incluyen los actos y cultos en honor a la Virgen de la Capilla.

Espejo ha destacado las tradicionales atracciones infantiles y juveniles en el recinto ferial Alfonso Sánchez Herrera y que se iniciarán el día 9 con el día de la infancia a precios más populares. Como en anteriores años, se ha previsto el apagado de sonido entre las 20,00 y 22,00 horas y la misma sintonía con el objetivo de cumplir con la inclusión social, según ha informado en una nota el Ayuntamiento.

El Auditorio de la Alameda acogerá varios conciertos como el de Tematik el 10 de junio, "el mayor festival temático de la provincia", con un cartel formado por Teteo, un colectivo de influencers españoles del movimiento urbano con Manu Barranco, Michael Stiven, Álvaro Guerra y Cohelo.

"Nos traerán un show fantástico, donde no solo pincharán todos su música, sino que conformarán un espectáculo con mucha energía de animación e interacción con el público. Será toda una fiesta de tardeo que los más jóvenes no se querrán perder", ha comentado.

Otro de los conciertos en el auditorio será el del Festival Flamenco pop Capifest, el día 11, cuando actuarán Raule, La Gore y el DJ Albert Rivera. El sábado 13 llegará DJ Symphonyc & Royal Film Concert Orchestra, una propuesta que está de gira nacional en la que la orquesta se fusiona con un DJ para interpretar música electrónica como Pont Aeri, Avicci, David Guetta, Queen y muchos más. "Es una fascinante combinación de orquesta sinfónica y Dj para interpretar todo tipo de música de una manera diferente" ha dicho.

El Teatro Darymelia también subirá su telón el día 11 para acoger una divertida comedia que combina humor con grandes éxitos de ópera y zarzuela: 'Una Función desastrosa', a cargo de la Asociación de Teatro Hades. El día 13, actuará el cuarteto de guitarras Sordatura, a cargo de la Asociación Democratizarte. Se trata de un proyecto singular con tres guitarras y una de diez cuerdas internacionales (España, Italia y Chile) que, unidos por una visión moderna y emocionante de la guitarra, ofrecerán un repertorio con obras de grandes compositores y tradición flamenca, desde lo clásico a lo contemporáneo.

El 14 de junio llegará, también a cargo de esta asociación, 'Al compás de mi alma', un espectáculo flamenco que combina baile, música en directo y narración para emocionar. A ello se suma un tributo a Michael Jackson en Nuevo el Teatro Infanta Leonor, donde se recrearán los grandes éxitos del Rey del Pop.

CALLES

El ambiente festivo se respirará, además, en la calle Roldán y Marín con el mercado medieval que acogerá puestos de artesanía durante todos los días. El aparcamiento del recinto ferial, junto a las atracciones de feria, acogerá el Campeonato del Mundo de Food Trucks 2026, con una selección internacional de gastronomía y música en directo.

Por su parte, la Alameda de Adolfo Suárez se convertirá el 12 de junio en un escenario singular con 'The magic show', a cargo del mago Jesús Jaén. La plaza de San Ildefonso, uno de los epicentros de esta feria, acogerá un concierto de pasodobles el día 13, a cargo de la Sociedad Filarmónica de Jaén.

La plaza de Santa María será escenario del concierto de la Banda municipal de Música de Jaén con un programa tributo a grandes grupos y voces de la historia. Tampoco faltarán los toros, y el día 14 habrá una novillada sin picadores y la VIII edición del Certamen Manuel Díaz-Meco, en homenaje a uno de los veterinarios más implicados de la tauromaquia en la provincia de Jaén.

La concejala ha invitado a la ciudadanía a ser partícipe de las actividades diseñaadas para esta conocida como feria chica, "para todos los gustos y para que la disfruten con amigos y familia".

Por su parte, el vocal de Cultos de la Cofradía Virgen de la Capilla ha explicado que mayo es "el mes de las flores, donde todos los días las diferentes cofradías y parroquias, además de colegios oficiales e instituciones hacen su ofrenda" a la patrona.

Los tres últimos días de mayo, la imagen se pondrá para el besamanto y el 31 de mayo se celebrará el pregón en el Teatro Darymelia. El día grande de la Virgen de la Capilla, el 11 de junio, tendrá lugar la misa votiva de los cabildos catedralicios en la Basílica de San Ildefonso, así como la procesión vespertina por el centro de la capital y con salida y entrada en la plaza de San Ildefonso.