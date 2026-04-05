JM+ ensalza a Picualia por encumbrar el aceite de Jaén como "el mejor del país" en los Premios Alimentos de España

Jaén Merece Más ensalza a Picualia por encumbrar el aceite de Jaén como el mejor del país en los Premios Alimentos de España. - JAÉN MERECE MÁS

JAÉN 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El partido de la provincia, Jaén Merece Más (JM+) ha trasladado su enhorabuena a la cooperativa Agrícola de Bailén Virgen de Zocueca (Picualia) por el hito logrado en la reciente edición de los Premios Alimentos de España Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra, correspondientes a la campaña 2025-2026.

Según ha informado Jaén Merece Más en una nota, la almazara bailenense ha conseguido situar el nombre de la provincia en "lo más alto" al alzarse con el Premio Especial Alimentos de España al Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de la campaña, el máximo galardón de este certamen organizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

A este triunfo hay que sumar que Picualia también se ha proclamado ganadora como mejor aceite en la modalidad de Frutado Verde Amargo, dentro de la categoría de producción convencional. Desde JM+ han destacado que este doble premio otorgado a Picualia, una cooperativa nacida en el año 2009, es "el justo reflejo de su evolución, su firme apuesta por la calidad y su papel como ejemplo de modernización en el sector oleícola".

Asimismo, esta formación ha hecho extensiva su felicitación y orgullo a las otras dos grandes firmas de la provincia que han protagonizado estos premios al llegar a la gran final: Aceites Oro Bailén Galgón 99 y Aires de Jaén.

Así, Oro Bailén ha logrado ser finalista tanto en la modalidad de Frutado Verde Amargo de producción convencional como en la categoría de producción ecológica, mientras que Aires de Jaén ha destacado como finalista en la modalidad de Frutado Verde.

Para Jaén Merece Más, el hecho de que estas tres marcas copen el protagonismo de los premios nacionales más importantes del sector "pone de manifiesto el altísimo nivel competitivo, el esfuerzo constante y la diversidad de propuestas que caracterizan al tejido productor de nuestra tierra".

Por otro lado, ha afirmado que "estamos asistiendo a una auténtica transformación de nuestro sector del aceite de oliva, impulsada por unos productores cada vez más comprometidos con la obtención de un oro líquido excelente y diferenciado". Por tanto, "estos reconocimientos avalan el trabajo incansable de nuestros agricultores y almazaras, consolidando el posicionamiento indiscutible de Jaén como el gran referente nacional e internacional en la producción de aceites de máxima calidad".

Por último, desde JM+ "seguiremos defendiendo y ensalzando el valor de nuestro sector agroalimentario, el verdadero motor económico y social de la provincia de Jaén", ha concluido.