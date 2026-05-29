El jueves de feria en Córdoba suma el séptimo detenido por atentado contra agente de la autoridad

Una ambulancia (fondo, dcha.) presta un servicio en el recinto ferial de El Arenal durante la Feria de Nuestra Señora de la Salud. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este jueves con la detención de cuatro personas, tres de ellas por reclamación judicial y una por atentado contra agentes de la autoridad, siendo ya siete las detenidas por dicho delito desde el inicio de la feria el viernes pasado.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, desde las 08,00 horas de ayer jueves y hasta las 08,00 horas de este viernes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 124 identificaciones y han intervenido en 12 riñas.

De igual forma, han levantado 65 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en siete servicios humanitarios.

Por su parte, la Policía Local ha actuado desde las 08,00 horas del miércoles y hasta las 08,00 horas del jueves en tres reyertas con acometimiento y ha intervenido un arma blanca. También ha llevado a cabo dos intervenciones de estupefacientes, y ha prestado un total de once auxilios, que en ocho ocasiones han sido por intoxicación con alcohol o drogas, en dos por accidentes en el recinto ferial y en una por accidente en una atracción.

De igual modo, la Policía Local ha registrado un total de 19 infracciones a las normas municipales, con siete por negar el acceso a casetas, siete por venta ambulante, dos con intervención de mercancías, dos por hojas de reclamaciones, y una por incidencia con el portero de una caseta.