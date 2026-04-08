La jueza descarta facilitar las grabaciones del 112 sobre el siniestro de Adamuz a la CIAF por "no ser de interés"

Archivo - Imagen de la fachada del juzgado de Montoro (Córdoba) que asume la investigación de la causa del accidente ferroviario ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MONTORO (CÓRDOBA), 8 (EUROPA PRESS)

La jueza de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), que investiga el accidente de trenes ocurrido en Adamuz el día 18 de enero, con el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos, considera que "no ha lugar a la solicitud al Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía 112 de las grabaciones e informe final de despliegue de emergencias, por no ser de interés para la instrucción de la causa", tras pedirlo la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la jueza ha dictado una providencia después de recibir varios atestados de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en los que el Instituto Armado da cuenta de diferentes oficios con distintas peticiones realizadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

En la providencia, fechada el día 7 de abril, la jueza acuerda que "no ha lugar, por ahora y hasta que se proceda a la designación de los peritos judiciales, a la solicitud de acceso a los restos del tren Alvia".

Asimismo, y sobre la solicitud de la CIAF de acceso a vagones y material ferroviario, la instructora acuerda que "no ha lugar, por ahora, a la solicitud, al no ser de interés para la presente instrucción, al ya obrar en las actuaciones reportaje fotográfico derivado de la diligencia de inspección ocular".

Además, la jueza requiere a Renfe Viajeros Sociedad Mercantil Estatal SA para que remita al Juzgado en el plazo de diez días "información sobre ubicación del punto o puntos habilitados para la entrega de los efectos/equipaje" y "copias de las actas o recibos correspondientes a la entrega de efectos o equipajes que hayan sido entregados".