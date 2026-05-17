A juicio este lunes en Granada acusado de disparar a un hombre la tarde de Nochebuena en Pinos Puente

Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada celebra este lunes el juicio contra un hombre acusado de disparar con una escopeta a otro con el que discutió en Pinos Puente (Granada) cuando estaba sacando la compra del coche en la tarde de Nochebuena.

La Fiscalía ha solicitado una pena de ocho años y cinco meses de prisión para él por delitos de amenazas, intento de homicidio y lesiones por imprudencia, según se desprende del escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Los hechos se produjeron entre las dos y media y las tres de la tarde del día de Nochebuena de 2022. El procesado había estacionado su coche en la puerta de su domicilio y estaba junto a su esposa sacando la compra del maletero.

El vehículo obstaculizaba el paso en la vía y la víctima, que circulaba en ese momento junto a su esposa y su bebé de diez meses, le pidió que lo quitara para poder pasar.

El procesado rechazó esta opción y le contestó con grosería, instándole a que esperara a que terminara de descargar. A raíz de esta situación se desencadenó una discusión entre ambos durante la cual se insultaron, hasta que en un momento dado la víctima le dijo al acusado "ten cuidado".

Este último le preguntó si le estaba amenazando y acto seguido se introdujo en el domicilio y sacó una escopeta de calibre 12 para la que contaba con licencia y apuntó al vehículo en el que estaba la víctima con su familia.

Temiendo por su integridad física, éste retrocedió rápidamente con su coche hacia atrás. Seguidamente, se bajó del vehículo y recriminó al acusado su actitud. La discusión propició que varios vecinos salieran de sus casas, incluyendo la madre de la víctima a la que el procesado le dijo "a tu hijo lo mato, lo tengo que matar".

La víctima llegó hasta la altura de la casa del presunto agresor, que se encontraba en la entrada con la puerta abierta, y este último presuntamente aprovechó ese momento para dispararle en el abdomen. El hombre se giró y la bala le alcanzó el costado.

La mujer del acusado intentó evitar el disparo poniendo la mano y salió herida.

La Fiscalía acusa al presunto agresor de un delito de amenazas por el que solicita que sea condenado a 17 meses de prisión y la prohibición de comunicarse y acercara a la víctima a menos de 500 metros durante cuatro años.

Por el delito de tentativa de homicidio, el fiscal pide otros siete años de prisión más, libertad vigilada y que se le prohíba acercarse y comunicarse con la víctima durante otros doce años.

Por las lesiones imprudentes a su esposa suma otros cinco meses de prisión y la privación del derecho a tener armas durante tres años. Además, de todo ello reclama que indemnice a la principal víctima en diez mil euros.