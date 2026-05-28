La Junta destinará un millón de euros a la digitalización de las televisiones locales

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía en funciones, Jorge Paradela, en la inauguración de Aotec 2026. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas y presidente de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) en funciones, Jorge Paradela, ha anunciado este jueves que la Junta lanzará este año una línea de ayudas específica por importe de un millón de euros para la transformación digital de los servicios de comunicación audiovisual televisivos privados de carácter comercial y ámbito local en Andalucía. "Un programa de incentivos que pretende impulsar la modernización tecnológica de los operadores locales de televisión y mejorar significativamente su competitividad en el sector", ha subrayado.

Así lo ha dado a conocer Paradela durante la inauguración de Aotec 2026, evento tecnológico que se celebra durante este jueves y viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes) de Sevilla, organizado por la Asociación Nacional de Operadores de Telecomunicaciones, donde ha reivindicado la posición de Andalucía como uno de los territorios más avanzados en transformación digital en España, consolidándose como "la tercera potencia digital nacional", tal y como ha señalado la Junta en una nota de prensa.

Así, la comunidad "ha pasado de ser observadora a protagonista de la economía digital en España y en Europa", apoyándose en indicadores que reflejan un crecimiento sólido, sostenido y medible.

En este sentido, ha subrayado que uno de los pilares de este avance es la conectividad. "Andalucía presenta actualmente niveles de cobertura que superan tanto la media nacional como la europea. Más del 95% de los hogares cuentan con redes de muy alta capacidad, mientras que la cobertura 5G alcanza el 96% del territorio, garantizando acceso a tecnología avanzada en prácticamente toda la región", ha afirmado.

Estos datos, ha indicado el consejero en funciones, "afianzan a Andalucía como un referente en infraestructuras digitales, especialmente en entornos rurales", donde el despliegue de redes ha permitido reducir de forma significativa la brecha digital.

Jorge Paradela ha destacado, además, la próxima aprobación del I Plan de Impulso de las Infraestructuras Digitales de Andalucía 2030, una iniciativa estratégica con la que la Junta busca anticiparse a las necesidades tecnológicas de la próxima década y posicionar a la comunidad como un territorio de referencia en conectividad e infraestructuras digitales avanzadas. Un avance que, según ha indicado el consejero en funciones, también se traslada al tejido productivo.

"Las pymes andaluzas han experimentado un crecimiento destacado en su nivel de digitalización, con un incremento de más de 22 puntos en los últimos cuatro años, situándose por encima de la media europea", ha aseverado.

En paralelo, ha reseñado que la comunidad "continúa mejorando sus servicios públicos digitales, posicionándose también por encima de España y de la Unión Europea en accesibilidad y eficiencia administrativa, lo que refuerza la relación digital entre ciudadanía y administración".

Durante su intervención, Jorge Paradela ha puesto en valor el papel estratégico de los operadores locales de telecomunicaciones, integrados en Aotec, como actores fundamentales en la extensión de la conectividad.

"Han llevado la fibra donde antes no llegaba conectando pueblos, comarcas y personas y haciendo posible una verdadera cohesión digital del territorio", ha subrayado.

Bajo el lema Conectando innovación, IA y territorio, Aotec 2026 ha reunido a más de 150 empresas, 60 ponentes y miles de profesionales del sector tecnológico en Sevilla.

El evento va a abordar los principales retos y oportunidades de la economía digital, con especial atención a la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, el IoT, las redes inteligentes y la transformación empresarial.

Además de su dimensión expositiva, la feria "se consolida como un espacio clave para la generación de alianzas, el intercambio de conocimiento y la toma de decisiones estratégicas para el futuro del sector".