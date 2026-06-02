Junta no tiene ninguna "confianza" en un nuevo sistema de financiación hecho "a la medida del independentismo catalán"

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (d), informa de trasplante pionero en Andalucía en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. A 2 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz en funciones ha expresado este martes que no tiene ninguna "confianza" en un nuevo sistema de financiación autonómica que está "hecho a la medida del independentismo catalán" y que situará a Andalucía como una de las comunidades más "perjudicadas".

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, así se ha pronunciado el consejero andaluz en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en relación con el hecho de el Ministerio de Hacienda haya remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales para abordar la reforma de la financiación autonómica.

Sanz ha indicado que ha sido "vergonzoso ver que no se tardó ni 24 horas" después de las elecciones andaluzas del 17 de mayo para volver a "ratificar una traición a Andalucía" con el acuerdo sobre los presupuestos de Cataluña entre el Govern y ERC.

"Tenemos un Gobierno que está simplemente entregado al independentismo catalán y el dinero de los andaluces se lo dan a los pactos del independentismo catalán", ha señalado.

Ha indicado que Andalucía está ya harta de "traiciones" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y de la actual secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, cuando era ministra de Hacienda.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz en funciones no tiene "ninguna confianza" en un nuevo sistema de financiación "que está hecho o pretende hacerse a la medida del independentismo catalán y que pretende volver a situar a Andalucía como una de las comunidades más perjudicadas".

Ha señalado que, "lamentablemente, Andalucía, teniendo más población que nadie, va a seguir siendo gravemente perjudicada" por un Gobierno central que se ha "echado a los brazos del independentismo", del cual "depende".

De otro lado, sobre posibles contactos del PP-A con Vox de cara a la constitución del Parlamento el próximo 11 de junio y con vistas al debate de investidura al que se someterá Juanma Moreno, Sanz ha señalado que se remite a las declaraciones del presidente en funciones de la Junta.

"No soy nunca partidario ni de interpretar ni de radiar la actividad que ahora hay que desarrollar para lograr la investidura", ha expresado Sanz, para quien es importante "guardar una extraordinaria prudencia".