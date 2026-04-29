La Junta pide las dimisiones de los presidentes de Renfe y Adif por el accidente de Adamuz y la de Puente si no cesan

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en rueda de prensa. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz ha solicitado este miércoles las dimisiones tanto del presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, como del presidente de Adif, Pedro Marco, tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero que se saldó con 46 fallecidos, y ha considerado que si éstas no se producen, ni tampoco son cesados, quien debería dejar su puesto es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Así lo ha señalado la consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que ha indicado que desde el Ejecutivo autonómico están "perplejos por las declaraciones" que este pasado martes realizó el presidente de Renfe durante su comparecencia en la comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en la que apuntó que la empresa pública operadora de trenes es "una víctima más" de los dos accidentes ferroviarios que ocurrieron el pasado mes de enero en Adamuz y Gelida (Barcelona).

"Renfe es una víctima más de dos siniestros que han afectado a nuestro personal y a nuestros viajeros. Y creo, sinceramente, que hemos atendido a la crisis como cabe esperar de una operadora pública responsable", señaló el presidente de Renfe en unas declaraciones que han dejado "perplejos" al Gobierno andaluz, según ha manifestado la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social.

Carolina España ha criticado que, "cien días después del accidente de Adamuz, no hay información" ni "transparencia por parte del Gobierno", y "la única información" que se conoce es "la que procede de la comisión de investigación o de la propia investigación de la Guardia Civil, que apunta a una rotura de la vía con bastante antelación y, por lo tanto, apunta a una falta de mantenimiento", ha remarcado.

La consejera ha criticado que, cien días después del accidente, "nadie ha asumido responsabilidades", así como ha censurado que "el presidente de Renfe se ponga al mismo nivel que las víctimas" y que "las familias que han sufrido la pérdida tremenda de un familiar" en el marco de este siniestro.

"Lo que tenemos muy claro es que el presidente de Renfe tendría que dimitir hoy, y mañana el presidente de Adif", ha aseverado la consejera antes de agregar que el Gobierno andaluz le hará llegar "al presidente" y "al ministro de Transportes un escrito solicitándole esta dimisión".

Finalmente, la consejera portavoz ha considerado que "si no dimite ninguno de los dos" presidentes, ni son cesados por el ministro, "el que se tiene que marchar" es el propio Óscar Puente, según ha sentenciado.