Moreno dice que le "sonroja" que "nadie asuma responsabilidades" por el accidente de Adamuz (Córdoba) "tras cien días"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su comparecencia ante los medios de comunicación en Adamuz el pasado 22 de enero. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

HUELVA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha dicho este miércoles que "ya no puede permanecer más tiempo callado" con respecto al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) porque "representa a nueve millones de personas" y, entre ellas, "están las 46 familias accidentadas", por lo que afirma que le "sonroja" que "después de más de cien días" desde el mismo "nadie haya asumido responsabilidades".

Así lo ha manifestado Moreno en Huelva durante su participación en el foro 'Dialogando' del grupo Azahara de Comunicaciones, donde ha manifestado que la administración andaluza "ha guardado un más que respetuoso silencio" por las víctimas, "porque están de luto". "Y durante meses hemos estado callados, no hemos exigido nada al gobierno y lo único que hemos hecho es colaborar".

"Pero no podemos seguir ya más tiempo callados cuando las propias víctimas nos lo trasladan a nosotros. Han pasado más de cien días y todavía no sabemos exactamente qué ha pasado. Lo único que sabemos es hacia dónde apunta la investigación de la Guardia Civil, que nos dice que ha habido una rotura en la vía y que esa vía, además, se rompió 22 horas antes y la señal que marca la rotura no era de la calidad suficiente como para que se pudiera identificar por parte de los centros", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que "se conocen las denuncias de los sindicatos ferroviarios", por lo que la Junta tiene "serias dudas sobre el mantenimiento de esas vías" y sobre "si ese accidente podía haberse evitado con un mantenimiento mejor".

Asimismo, ha enfatizado que, además de la "no asunción de responsabilidades" le "sorprende que el presidente de Renfe dijera el martes que él era tan víctima como las de Adamuz", por lo que ha criticado que si "se quiere comparar puede comparar desde su despacho de 50 metros cuadrados con quien ha perdido un hijo con quien ha perdido una madre con quien ha perdido un hermano o un marido".

"Eso es indecente", ha subrayado antes de añadir que "ha llegado el límite" y que aunque él "intenta ser correcto" y ha pedido "prudencia a sus compañeros con las declaraciones", se está "llegando a un punto que me parece una tomadura de pelo".

Por ello, considera que "necesitamos saber que ha pasado, sobre todo por la seguridad futura de los que usamos el tren en Andalucía", toda vez que ha afirmado que ha visto "cosas" que no quiere "decir", pero que no le "han gustado", porque "donde estaba el centro cívico, donde estaban la víctimas, de la administración en el Estado, poco".

El presidente de la Junta de Andalucía ha lamentado la "falta de sensibilidad y de empatía que se ha tenido", algo que, ha asegurado, "le ha impactado". Por ello, ha reiterado que "ya no puede permanecer más tiempo callado". "Y hasta aquí, ya he dado un tiempo prudencial para que den información, pero después de escuchar lo de ayer del presidente Renfe, es que me revuelve el estómago", ha concluido.