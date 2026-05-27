Junta señala que el Gobierno retiene 1.583 millones de euros a Andalucía por no actualizar las entregas a cuenta de 2026

La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, atiende a los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado este miércoles por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social del estado de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026 al mes de mayo, en el que, según ha criticado, el Gobierno central adeuda a Andalucía 1.583,25 millones de euros, "por no haber actualizado las entregas a cuenta correspondientes al año 2026".

Según ha señalado la Junta en una nota, la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y la prórroga de los últimos aprobados, correspondientes a 2023, están provocando que las entregas a cuenta que están recibiendo las comunidades autónomas, incluida Andalucía, "no se correspondan" con las cantidades anunciadas por el Ministerio de Hacienda en noviembre de 2025, sino con las aprobadas en 2023.

En el caso de Andalucía, las cantidades recibidas hasta mayo de 2026 representan "una merma en la financiación" de 1.583,25 millones de euros, que la administración estatal está reteniendo a Andalucía por "no haberlas actualizado, conforme exige la Ley".

La Junta ha recordado que las entregas a cuenta son anticipos mensuales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas de régimen común dentro del sistema de financiación autonómica. Según recoge el informe, "no son una ayuda discrecional del Estado", sino recursos ordinarios del sistema de financiación autonómica que corresponden a las comunidades para sostener sus competencias.

Las entregas se calculan a partir de las previsiones de ingresos tributarios y de recursos del sistema, y se regularizan posteriormente mediante la liquidación definitiva. El ejecutivo andaluz ha remarcado que su importancia es "clave", dado que dan "liquidez estable" a las comunidades para financiar sanidad, educación, dependencia y el resto de los servicios públicos esenciales.

Asimismo, el gobierno andaluz ha asegurado que la situación actual es "similar a las vividas en 2019, 2024 y 2025". En los tres casos, en situación de prórroga presupuestaria, la Junta ha recordado que el Gobierno central terminó por aprobar un decreto específico para actualizar las cantidades de las entregas a cuenta y poder abonarlas a las comunidades autónomas, "pero esos decretos siempre llegaron con mucha demora".

La Junta ha subrayado que en 2019, hasta noviembre no se abonaron los retrasos, y en 2024 y 2025, hasta el mes de junio no se aprobó el instrumento que actualizaba legalmente las entregas a cuenta, que "en circunstancias normales deberían actualizarse a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado".