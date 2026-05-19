La Junta señala al PSOE-A por "exhibir" a Zapatero durante la campaña: "No sabemos en calidad de ejemplo de qué"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, ha valorado este martes la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, en el 'caso Plus Ultra'.

"Creo que es la primera vez que un expresidente del Gobierno es imputado", ha destacado la portavoz en funciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntada por la imputación.

España ha recordado que el PSOE-A "se dedicó a exhibir" a Zapatero durante la campaña electoral socialista para las elecciones del 17 de mayo, a la que han calificado como "campaña fake".

"La verdad es que lo han paseado bastante en campaña, no sabemos en calidad de ejemplo de qué", ha subrayado, al mismo tiempo que ha indicado que "no se ha sorprendido" por el acuerdo de presupuestos entre PSC y ERC en Cataluña.

Esta mañana, el presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado que la imputación es algo "insólito" y "muy grave", y ha recordado su presencia en la campaña por las elecciones andaluzas del 17 de mayo apoyando a la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero.

En declaraciones a Cope, el presidente de la Junta en funciones ha señalado que "es verdad que siempre ha habido sospechas y e informaciones que han circulado, especialmente en los últimos meses, de sus conexiones con Venezuela, de sus empresas y de sus posibles comisiones".

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales. El magistrado le ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Calama indica que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Esa supuesta trama tendría como finalidad, indica, "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.