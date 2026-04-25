Linares (Jaén) se sumergirá en su pasado del 13 al 17 de mayo con las XIII Fiestas Íbero Romanas de Cástulo

Archivo - Exhibición de recreación histórica en el marco de las XII Fiestas Íbero Romanas de Cástulo. - AYUNTAMIENTO DE LINARES - Archivo

LINARES (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Linares se sumergirá en su pasado entre los próximos 13 y 17 de mayo con las XIII Fiestas Íbero Romanas de Cástulo, para las que se ha diseñado una "extensa programación".

Comenzará con el acto oficial de entrega del bastón de mando a la princesa Himilce, previsto el día 13 a las 18,30 horas en el Ayuntamiento. No obstante, habrá actividades en las jornadas previas y con un ambiente "que ya se está sintiendo en la calle" con decoración alusiva a este evento de recreación histórica.

Con él, la ciudad regresará a su pasado vinculado a Cástulo a través de pasacalles, representaciones teatrales, talleres, actuaciones musicales, cuentacuentos, desfiles y recreaciones de diferentes ritos y ceremonias por parte de las representantes de las culturas íbera, romana y cartaginesa.

Como es habitual, los espacios destacados en estas fiestas serán la plaza del Ayuntamiento, el Paseo de Linarejos, la Estación de Madrid, la plaza de toros de Santa Margarita, las calles más céntricas de Linares y el yacimiento de Cástulo, así como el Mercado de Abastos, engalanado para la ocasión, según ha explicado el concejal de Turismo, Enrique Mendoza, en su reciente presentación.

Entre las principales propuestas, se encuentran la Escuela de Gladiadores, el desfile infantil con la participación de centros educativos, el Desfile General de Tropas y Legiones de Cástulo, el Gran Circus Maximus, el teatro 'El Juramento de Escipión' o el apagado del fuego sagrado y la ceremonia final de las fiestas.

El programa también incluye actividades en el Macellum (Mercado en el paseo de Linarejos), así como 'Los días de Mercurio' y un concurso de dibujo infantil. Adrián Larok es el autor del cartel anunciador de las Fiestas Íbero Romanas 2026, cuyo programa será buzoneado para su difusión entre la ciudadanía.

La información sobre esta décimo tercera edición está disponible para su consulta a través de la página web www.fiestasdecastulo.com