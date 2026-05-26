El lunes de Feria de Córdoba se salda con dos detenidos por reclamación judicial y una detenida por maltrato a su pareja

Archivo - Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba.
Archivo - Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 26 mayo 2026 12:43
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CÓRDOBA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo policial de la Feria de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba se ha saldado este lunes con la detención de dos personas por reclamación judicial, que ya son cuatro desde el inicio de la feria el viernes, así como a una mujer por maltrato a su pareja, un varón, siendo la segunda detención de este tipo.

Según recogen los balances de actuaciones de la Policía Nacional y la Local, consultados por Europa Press, este lunes y hasta las 08,00 horas de este martes, los agentes del Cuerpo Nacional de Policía han realizado 138 identificaciones; han intervenido en seis riñas.

Asimismo, han levantado 54 actas por incumplimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y han ayudado en cinco servicios humanitarios.

Mientras, la Policía Local ha intervenido desde las 08,00 horas del lunes hasta las 08,00 horas del martes en dos auxilios por intoxicación de alcohol o drogas; en dos accidentes; en dos infracciones a los normas municipales por negar acceso a casetas, y en siete pérdidas o recuperación de objetos y documentos, entre otras.

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