Maestros de almazara abordan en Úbeda (Jaén) la inteligencia artificial aplicada al sector del aceite de oliva

XIX Encuentro de Maestros de Almazara de GEA en Úbeda - GEA

ÚBEDA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Internacionalización e Inteligencia Artificial han centrado el XIX Encuentro de Maestros de Almazara de GEA que se ha celebrado en Úbeda (Jaén), con más de 250 asistentes. En esta edición se ha puesto el foco a en la tecnología del futuro, la inteligencia artificial, la eficiencia operativa y el análisis estratégico de la situación global del mercado.

La inauguración ha contado con las intervenciones del country managing director de GEA Iberia, Pedro Muñoz, y del director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional (COI), Jaime Lillo. Junto a ellos, han intervenido el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González.

Muñoz Muñoz ha situado la calidad y excelencia no como metas aspiracionales, sino como exigencias ineludibles del mercado que deben controlarse meticulosamente en cada fase del proceso productivo, desde la recolección ágil hasta la molturación eficiente.

Para responder a este reto, ha subrayado que el futuro de la industria depende de la integración de la tecnología, la colaboración y la digitalización, mediante el uso de datos e inteligencia artificial, posicionando al Centro de Excelencia de Aceite de Oliva de GEA como un "aliado clave" para mejorar el rendimiento, formar a los profesionales y avanzar firmemente en materia de sostenibilidad.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, ha destacado que el olivar afronta retos clave como el cambio climático, la innovación tecnológica y la incorporación plena de la mujer al sector.

Fernández ha agradecido el trabajo de GEA, del empresariado y de los maestros y maestras de almazara por su compromiso con la mejora continua de la calidad del aceite de oliva, desde el cultivo hasta la llegada del producto al consumidor.

También ha reconocido el papel de las maestras de almazara y ha defendido seguir impulsando su presencia en puestos de responsabilidad, subrayando el talento y la aportación que realizan al sector.

El subdelegado ha incidido además en que el olivar vive un momento con importantes desafíos, pero también con oportunidades para seguir fortaleciendo la competitividad y la excelencia del aceite de oliva. "No podemos perder el 50 por ciento del talento que representan las mujeres", ha afirmado, reivindicando su presencia histórica en el sector y su creciente protagonismo en las almazaras.

Por su parte, el director ejecutivo del COI, Jaime Lillo, ha puesto de relieve que este encuentro ofrece "un espacio idóneo" de reflexión y análisis junto a empresas para descifrar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a obtener los mejores aceites.

Ha señalado que, ante las dudas y oportunidades que traen estos avances, la IA ya es una realidad que acelera la modernización de un sector en constante evolución, desde la cosecha mecanizada y temprana hasta la toma de decisiones en la almazara.

Para el director del COI, esta tecnología es clave para afrontar grandes desafíos como la adaptación al cambio climático, el impulso de producciones sostenibles y la respuesta a una demanda internacional creciente de aceites de oliva virgen extra de alta calidad.

Lillo ha calificado de "absolutamente extraordinario" el salto evolutivo que ha experimentado el sector en los últimos 40 o 50 años a todos los niveles, pasando prácticamente del capacho tradicional a la vanguardia de la inteligencia artificial.

El bloque técnico del encuentro se ha iniciado con un análisis profundo sobre la Inteligencia Artificial aplicada al sector alimentario. En esta mesa se han expuesto casos reales de cómo el aprendizaje automático y el análisis predictivo de datos están transformando y optimizando la producción en fábrica.

A continuación, la tecnología se ha trasladado directamente al corazón de la fábrica con una sesión eminentemente práctica a cargo de Francisco Javier Reche y Andrés Junco, expertos de GEA Group. Ambos han centrado su intervención en la optimización de procesos dentro de la almazara, mostrando soluciones avanzadas para incrementar el rendimiento industrial y blindar la calidad del producto final.

También se ha abordado la gestión integral de la almazara a través de experiencias de éxito. Moderada por Jeremías Lancastre, director general de Olivogestao, esta mesa redonda ha reunido a destacadas profesionales del sector que han desglosado los retos operativos y las estrategias de gestión necesarias en un mercado cada vez más exigente.

El broche de los contenidos técnicos ha llegado con una mesa redonda clave sobre la situación de la olivicultura a nivel internacional, que ha contado con la apertura de Jaime Lillo y la moderación del consultor estratégico Juan Vilar.

La clausura ha corrido a cargo de Francisco Plaza, responsable de la aplicación de aceite de oliva de GEA; Juan Manuel Jariego, responsable de Ventas del Centro de Excelencia para el Aceite de Oliva (CEAO) de GEA; Javier Perales, diputado de Agricultura de la Diputación Provincial de Jaén y Francisco Javier Lozano, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Úbeda.