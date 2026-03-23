Maíllo cree que Moreno convoca ya elecciones porque "se le estaba haciendo demasiado larga la legislatura"

Archivo - Antonio Maíllo, durante un debate en el Parlamento andaluz en una imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha atribuido este lunes la decisión del jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de convocar las elecciones autonómicas el 17 de mayo a que "ya se le estaba haciendo demasiado larga la legislatura".

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, después de la comparecencia en la que Moreno ha anunciado la disolución del Parlamento andaluz y la convocatoria de elecciones para el domingo 17 de mayo.

El candidato de Por Andalucía ha asegurado que llegan a esta convocatoria "con la maquinaria engrasada", una semana después de presentar su programa electoral, y ha llegado a comentar que el 17 de mayo era una fecha que "contemplaba como posible" para la cita con las urnas.

"A Moreno Bonilla se le estaba haciendo ya demasiada larga la legislatura. Hay una ola de profunda indignación cotidiana en los centros de salud y los hospitales públicos, allí la indignación es permanente y el enfado con el gobierno es tremendo", ha añadido antes de mostrarse convencido de que la clave ante el 17M es "movilizar a todos los sectores preocupados con la deriva de privatización y deterioro de la sanidad pública".

Sus primeras medidas si alcanza el Gobierno andaluz serían "aplicar la ley estatal de vivienda para poner topes al alquiler en zonas tensionadas de Andalucía, que son muchas y que Moreno Bonilla ha boicoteado, y recuperar la sanidad pública que ahora mismo está transferida en millones de euros a la privada".