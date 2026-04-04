Maíllo asegura que explicará "todo lo sucedido" con el "escándalo" de los cribados si entra en la Junta de Andalucía

Archivo - El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, en una entrevista concedida a Europa Press. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha asegurado que una "medida clara" sería "explicar todo lo sucedido" con el "escándalo" de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, en caso de que la confluencia Por Andalucía entrase en la Administración autonómica tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

En una entrevista concedida a Radio Sevilla, recogida por Europa Press, ha agregado en materia sanitaria que Por Andalucía garantizará una reducción de "48 horas máximo" el tiempo de espera del médico de cabecera. "La clave de reversión a lo público de la sanidad es fundamental para sentirnos orgullosos de un servicio público que salva vidas", ha puntualizado.

Al hilo, el coordinador federal de IU ha asegurado que Por Andalucía reforzará las condiciones laborales de los sanitarios eliminando los contratos mensuales, puesto que "deterioran mucho la vida de los médicos porque precarizan a los médicos que no saben si el mes siguiente van a estar atendiendo a estos pacientes". "Hay que estimularlos también económicamente, nosotros lo reconocemos, para que se sientan cómodos en la pública", ha defendido.

Por otro lado, en materia educativa, ha concretado que, en el caso de acceder al Gobierno andaluz, garantizarían una Formación Profesional gratuita, para "eliminar esta costumbre tan perversa de que ahora empiece la gente a acostumbrarse a tener que pagar por la formación de sus hijos".

Bajo este contexto, el candidato de Por Andalucía ha estimado que el acuerdo alcanzado entre Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, Partido Verde Andaluz, Alianza Verde y Podemos para confluir de cara a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo supondrá un "estímulo" para la "gente progresista de izquierda que estaba en el abstencionismo y la indefinición del voto".

En esta línea, el coordinador federal de IU de concretado que esta incorporación de Alianza Verde y Podemos a Por Andalucía supone un "reforzamiento" que se va a traducir en una representación en escaño en la que "todas las formaciones van a estar satisfechas con los resultados y con su representación dentro del grupo parlamentario".

MÁS CLAVES PARA LA MOVILIZACIÓN

Maíllo ha asegurado que van a efectuar una campaña "muy participativa y muy directa con la gente", en la que van a priorizar la "reversión de la privatización de los servicios públicos en favor de los servicios privatizados en favor de los públicos".

Por otra parte, ha concretado que quieren gobernar "para transformar la vida de Andalucía". "Queremos echar a la derecha y a sus políticas de recorte y de daño social de Andalucía y queremos además incidir en el futuro de una Andalucía que resuelva el problema de la vivienda, que tiene solución", ha apostillado.

En relación, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha advertido que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha provocado la subida de los alquileres "con una política especulativa absolutamente despreciativa de las necesidades populares de la gente".

En cuanto a los impuestos, Maíllo ha apuntado que "los ricos tienen que pagar muchos impuestos y en Andalucía no lo pagan". Por ello, ha reconocido que los ricos no van a votar a la coalición Por Andalucía. No obstante, ha precisado que "nosotros no vamos al Gobierno para que nos voten los ricos".

"Ahora mismo el sostén fiscal en Andalucía lo hacen los trabajadores, sean autónomos, sean personas de cuenta ajena o sean empleados públicos. Es la mayor injusticia fiscal", ha recriminado, al tiempo que ha apostado por "vivienda asequible y servicios públicos" que sean "el orgullo de Andalucía".

POSTURA DE ADELANTE ANDALUCÍA

Finalmente, se ha referido a Adelante Andalucía, una formación liderada por el candidato a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García, que se encuentra fuera de la coalición Por Andalucía, defendiendo que la "apuesta unitaria" es "una obediencia a un mandato popular".

"La gente quiere unidad, Adelante no quiere, quieren ir de forma autónoma y es evidente también que nos diferencian algunas cosas con respecto a la política de oposición al Partido Popular", ha explicado.

Asimismo, Maíllo ha abundado en que desde Por Andalucía quieren ser "una fuerza política útil" que, "si dan los números", quieren gobernar "para intervenir y garantizar una educación gratuita y disminuir los tiempos de espera de dependencia".

