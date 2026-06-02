Maíllo destaca la "honestidad" y "compromiso político" de Raquel Martínez como líder de Podemos Andalucía

El coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía en las elecciones del 17M, Antonio Maíllo, atiende a los medios en el Parlamento andaluz. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) y candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta en las padas elecciones autonómicas, Antonio Maíllo, ha destacado la labor de Raquel Martínez al frente de la coordinadora andaluza de Podemos tras conocerse este martes su dimisión al frente de la formación morada.

Maíllo ha puesto en valor el papel de Martínez como "leal colaboradora" en la coalición Por Andalucía durante las campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y ha destacado su "honradez" y "compromiso político".

"Fue producto de la politización a raíz de la crisis de 2008 y desde una situación personal durísima creyó que podía aportar cosas en la política activa. Esa honestidad y coherencia me ha emocionado", ha señalado en una atención a los medios en el Parlamento.

Asismimo, Maíllo le ha "deseado suerte" en su futuro profesional y en su actividad en movimientos sociales y espacios políticos.

En su comunicado de dimisión, Martínez ha lamentado no haber tenido "autonomía suficiente" en su tarea para "todo aquello con lo que me comprometí" cuando fue elegida para liderar la formación en diciembre de 2024.

Además, ha aclarado que se trata de una decisión que tomó "hace meses", pero cuya comunicación optó por "aplazar para no interferir" en el proceso electoral autonómico del pasado 17 de mayo.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado que el partido en Andalucía va a funcionar con normalidad tras la dimisión de su hasta ahora líder y ha destacado que se elegirá por primarias una nueva dirección autonómica mediante primarias a los inscritos, como es habitual en el partido.

También ha proclamado que en la comunidad tienen perfiles idóneos para asumir esa responsabilidad, aludiendo genéricamente a que cuentan con "compañeros muy valiosos" que asumieron responsabilidades durante la campaña.